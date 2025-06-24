Зерно становить третину контейнерних перевезень залізницею –дослідження

Зернові становили майже третину вантажів, перевезених у контейнерах залізницею упродовж січня-травня 2025 року, повідомив "ЕУ-Транс".

Згідно аналітичної довідки компанії, обсяги перевезень вантажів у контейнерах у січні-травні 2025 року становили 89 тис. 595 ДФЕ (двадцятифунтовий еквівалент – ІФ-У), що на 24% менше проти аналогічного періоду 2024 року. В експортному сполученні перевезено 55 тис. 528 ДФЕ (або 62% загального обсягу).

Основна номенклатура вантажів за п’ять місяців 2025 року розподілена таким чином: зернові вантажі — 27 тис. 534 ДФЕ, або 31% (порівняно з аналогічним періодом 2024 року частка зменшилась на 8%); чорні метали — 17 тис. 753 ДФЕ, або 20% (збільшення на 5%); макуха — 7 тис. 735 ДФЕ, або 9% (збільшення на 2%); олія — 6 тис. 835 ДФЕ, або 8% (збільшення на 2%); смоли синтетичні — 3 тис. 644 ДФЕ, або 4% (на рівні аналогічного періоду 2024 року); цукор — 3 тис. 122 ДФЕ, або 3% (на рівні аналогічного періоду 2024 року); хімікати — 2 тис. 893 ДФЕ, або 3% (збільшення на 1%).

Із загального обсягу завантажених контейнерів, перевезених залізничним транспортом територією України, рухомим складом філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" транспортовано 15%, що на 13% менше аналогічного періоду 2024 року.