Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обсяг підтримки українського оборонно-промислового комплексу з боку партнерів став найбільшим найбільший за всі роки повномасштабної війни.

"Також дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів. Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у п'ятницю.

Президент зазначив, що також готується "нова платформа" для оборонних виробництв.

"Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь. Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень – ми разом із партнерами в НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії", - наголосив очільник Української держави.