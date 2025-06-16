УЗА закликала ВР відхилити "олійні правки", уряд – розробити стратегію розвитку внутрішньої переробки та експорту

Українська зернова асоціація (УЗА) закликала Верховну Раду відхилити “олійні правки” і висловила прохання до президента України, уряду та профільного міністерства докласти зусиль для недопущення запровадження дискримінаційних мит, які порушують законодавчі процедури і суперечать угодам із ЄС, повідомила пресслужба асоціації.

УЗА наголосила, що останнім часом з боку окремих учасників ринку та галузевих об’єднань звучать пропозиції щодо можливого запровадження експортних мит або квот на олійні культури. Зокрема, до другого читання готується законопроєкт №13134 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, шляхом укладення договорів керованого доступу” від 23 березня 2025 року, яким передбачається введення мит на експорт олійних культур.

“УЗА категорично виступає проти цих ініціатив, які можуть завдати нищівного удару по агросектору – одному з небагатьох джерел стабільної валютної виручки під час війни. У 2023 році лише олійні культури та продукти їх переробки забезпечили понад $7 млрд експортної виручки”, - ідеться в зверненні.

Бізнес-об`єднання виступило категорично проти запропонованих змін як економічно, соціально та репутаційно небезпечних для держави та її міжнародного іміджу.

В УЗА переконані: запровадження мит призведе до дискримінації малих і середніх виробників, які не мають змоги самостійно експортувати продукцію і будуть змушені продавати її на внутрішньому ринку за заниженими цінами. Фахівці стверджують, що чим більше покупців чи опцій експорту олійних культур, тим більша ліквідність продукції і як наслідок конкуренція попиту збільшить прибутки виробника, що позитивно вплине як на бюджет громади, так і на державний.

Крім того, УЗА вказала на ризик репутаційних втрат, які виникнуть через порушення вже укладених форвардних контрактів, що спричинить значні збитки не лише українським виробникам та експортерам, а й партнерам в ЄС.

“Ріпак і соя вирощуються в Україні під форвардні експортні контракти, які уже укладені і не можуть бути змінені. Подібні заходи експортного регулювання не можуть прийматися без попередження і перехідних норм для виконання укладених контрактів”, - нагадали в бізнес-об`єднанні.

УЗА акцентувала, що подібні рішення є порушенням умов угоди про асоціацію з ЄС, яка прямо забороняє введення нових постійних експортних мит. Водночас поправки не містять часових обмежень і фактично впроваджують мито на постійній основі. Це створює ризик загострення у переговорах щодо оновлення умов вільної торгівлі з ЄС. Окрім того, зміни ухвалюються в той саме час, як Україна обговорює нові умови угоди про вільну торгівлю з ЄС, і можуть призвести до зриву переговорів. Відповідно, приватному інтересу кількох операторів ринку надається перевага перед національним інтересом України щодо поглиблення інтеграціі з ЄС.

“Можлива відповідь ЄС, зокрема у вигляді імпортних мит на українську продукцію з сої та ріпаку, що вже обговорюється європейськими галузевими асоціаціями”, - привернули увагу в асоціації.

Водночас в УЗА нагадали, що сумнівна законодавча процедура, зокрема поспішне внесення змін до непрофільного законопроєкту, відсутність прозорої дискусії та ігнорування позиції бізнес-спільноти підірвуть довіру до Верховної Ради та викликають підозри щодо персональної зацікавленості окремих парламентарів.

Запропоновані заходи не лише не досягають заявлених цілей, а й спотворюють конкуренцію, пригнічують малих виробників та зменшують загальний обсяг валютних надходжень, попередила галузева асоціація.

УЗА закликала парламент відхилити поправки про експортні обмеження як такі, що порушують регламент ВР та загрожують економічній безпеці держави; уряд України – ініціювати відкритий діалог з бізнесом перед прийняттям рішень у сфері зовнішньої торгівлі.

В асоціації переконані: уряд і парламент мають офіційно підтвердити наміри не запроваджувати обмежень на експорт олійних культур, виключивши відповідну поправку із законопроєкту.

“Позитивне повідомлення для ринку убереже його учасників від будь-яких спекуляцій на цій темі”, - нагосили в УЗА і попросили ініціювати відкритий діалог із бізнесом перед ухваленням будь-яких рішень у сфері зовнішньої торгівлі, а також розробити збалансовану стратегію розвитку як внутрішньої переробки, так і експортного потенціалу України.