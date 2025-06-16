Інтерфакс-Україна
Економіка
18:21 16.06.2025

Україна першою в Європі ухвалила нацстандарт щодо екоіндунстріальних парків - Мінекономіки

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Україна першою в Європі ухвалила нацстандарт щодо екоіндунстріальних парків - Мінекономіки

Україна першою в Європі та другою у світі ухвалила на державному рівні національний стандарт для екоіндустріальних парків, яким закріплюються критерії щодо сталості та системи оцінювання для керуючих компаній індустріальних парків (ІП), йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Згідно з даними на сайті органу, стандарт встановлює систему оцінювання за рейтинговою шкалою: “золотий”, “срібний” і “бронзовий” рівень відповідності. Оцінюється ефективність управління, сталість процесів і вплив на довкілля.

“Стандарт набирає чинності 1 вересня 2025 року, проте його положення вже зараз можуть використовувати ініціатори створення та керуючі компанії індустріальних парків. Рішення про затвердження стандарту було прийнято наказом ДП “УкрНДНЦ” №95 від 5 червня 2025 року”, - наголошується у публікації.

Зазначається, що документ був розроблений у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги “Глобальна програма екоіндустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні”, що реалізується Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) у семи країнах за фінансової підтримки Швейцарії через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

У міністерстві також підкреслили, що наступним етапом впровадження екоіндустріальних парків в Україні стане прийняття законопроєкту №12117 щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків. Ним передбачені переважно технічні вдосконалення: чітке розмежування функцій субʼєктів ІП, надання можливості ініціатору ІП водночас бути керуючою компанією, розширення переліку видів діяльності учасника (зокрема, можливість власної генерації електроенергії) і переліку обʼєктів, які можна розмістити у межах ІП (сторіджі та інші обʼєкти альтернативної енергетики).

Документ також впроваджує поняття екоіндустріального парку, врегульовує правила розміщення інших обʼєктів, крім промислових (навчальні центри, заклади громадського харчування тощо).

Як пояснили у Мінекономіки, екоіндустріальний парк – це індустріальний кластер, де підприємства обмінюються ресурсами, енергією та відходами. Їхній розвиток є частиною стратегічної трансформації економіки України у межах плану Ukraine Facility. Це включає декарбонізацію, зростання доданої вартості, ефективне використання ресурсів та підвищення конкурентоспроможності української промисловості.

Теги: #unido #індустріальний_парк #мінекономіки

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