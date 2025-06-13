На зовнішні ринки в червні поставлено 1,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) і станом на 13 червня експортувала 39,586 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,214 млн тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 12 червня минулого року загальний показник відвантажень становив 48,381 млн тонн, у тому числі у червні – 1,449 млн тонн.

При цьому у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 15,392 млн тонн (у червні – 495 тис. тонн), ячменю – 2,312 млн тонн (7 тис. тонн), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 21,289 млн тонн (713 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 13 червня оцінюється в 67,5 тис. тонн (у червні – 2,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 63 тис. тонн (2,4 тис. тонн).