Голова енергокомітету Ради розраховує на ухвалення закону про обʼєднання ринків е/е України та Європи до жовтня

Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус розраховує на ухвалення закону про обʼєднання українського та європейського ринків електроенергії (market coupling) максимум в кінці вересня.

"Плани такі, щоб на сесійному тижні, який буде всередині липня, проголосувати законопроєкт (#1287 д) в першому читанні. Відповідно, подивимося, скільки буде правок. Не встигнемо у серпні, будемо робити все, щоб прийняти у вересні. Не будемо з ним затягувати",- сказав Герус під час виступу на V конференції з енергетичного права, яка проходить у Києві в четвер, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа" з місця події.

Він звернув увагу, що в рамках Ukraine Facility цей законопроєкт має бути ухвалено у кінці четвертого кварталу, однак "з європейського боку є коментарі з побажаннями бачити цей закон до кінця третього кварталу". Втім, за словами голови енергокомітету, й без цього прохання є бажання ухвалити його якомога швидше.

"Законопроєкт вносить зміни в синхронізацію наших ринків з економічної точки зору й може позитивно вплинути на імпорт-експорт електроенергії. Крім того, думаю, він матиме позитивний вплив, зокрема на роботу систем накопичення енергії (СНЕ), бо відкриває нові можливості", - зазначив Герус.

Голова енергокомітету пояснив, що за синхронізації "буде більше працювати ринок, а значить, буде більш ринкове ціноутворення, аж до відʼємної ціни е/е", а різниця в цінах підвищує економіку роботи СНЕ.

"Закон дає нові можливості для бізнесу шляхом ринкових механізмів", - резюмував Герус.