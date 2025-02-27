Частка зерна та олії в структурі експорту "Кернелу" до ЄС через втрату ринку Китаю зросла удвічі

"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, в 2023/24 маркетинговому році (МР, липень 2023-го – червень 2024-го) експортував 6 млн тонн зернових культур проти 8 млн тонн до війни, а олії 1,4 млн тонн - дещо більше довоєнних показників, при цьому географію експорту довелося суттєво змінити, повідомила директорка зі взаємодії з урядом "Кернелу" Катерина Співакова.

"По географії, звісно, серйозні зміни. Вони переважно пов'язані з втратою китайського ринку. Традиційно для нас Китай був дуже великим ринком, тому що він імпортував цю неГМО-кукурудзу, яку, в принципі, в такому обсязі могла виробити тільки Україна", - сказала вона на конференції "Агросектор 2025: Виклики та можливості у нових реаліях", організованій аналітичним центром We Build Ukraine в Києві в четвер.

На кукурудзу в експорті агрохолдинга в 2023/24 МР, за словами Співакової, припадає частка 60%, на пшеницю – 20%, решта – на інші культури.

"Наразі географія виглядає так, що по зернових 27% до війни це був європейський імпорт, а зараз це 52%, тобто фактично зростання удвічі. По олії аналогічна ситуація: 15% був до війни експорт у країни ЄС, зараз це 30%. До речі, основні європейські країни для нас це Іспанія, Німеччина, Італія і Голландія", - уточнила вона географію експорту за часів війни.

Водночас Співакова розвінчала стереотип щодо українських агрохолдингів, який склався у європейських фермерів. За її словами, наразі українські агрохолдинги максимально нарощують співпрацю з малими і середніми фермерами.

"Ми дуже зацікавлені в розвитку маленьких і середніх підприємств, тому що лише 10% із того, що ми експортуємо, ми самі вирощуємо, а 90% скуповуємо на ринку. Ми працюємо приблизно з 800 фермерськими господарствами. Ми максимально зацікавлені в їхньому розвитку. У нас є програми стимулювання розвитку маленьких і середніх аграрних підприємств, зокрема OpenAgribusiness, яка має зараз приблизно 100 учасників", - акцентувала представниця "Кернелу".

Водночас вона зазначила, що з огляду на прагнення України відповідати всім європейським вимогам і стандартам ЄС має бути зацікавленим мати її в своєму колі агровиробників.

Агрохолдинг "Кернел" є найбільшим у світі експортером соняшникової олії, одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Чистий прибуток "Кернелу" за 2023 ФР склав $299 млн, тоді як попередній рік компанія завершила з чистим збитком $41 млн. Виручка агрохолдингу за 2023 ФР скоротилася на 35% - до $3,455 млрд, проте EBITDA зросла в 2,5 рази - до $544.

За дев'ять місяців 2024 року агрохолдинг скоротив чистий прибуток на 53% - до $204 млн при зниженні виручки на 4% - до $2,595 млрд, а його EBITDA знизилася на 36% - до $384 млн.