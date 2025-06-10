Інтерфакс-Україна
Економіка
20:07 10.06.2025

Прайс-кеп на російську нафту має бути не вищим 30 доларів - Зеленський

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Прайс-кеп на російську нафту має бути не вищим 30 доларів - Зеленський

Необхідно обмежувати російський танкерний флот та робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, потрібен прайс-кеп не вище 30 доларів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати. Кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – 30 доларів, не вище. Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Президент додав, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну.

"Досить компромісів із Росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту, тобто реально наблизити закінчення війни", - наголосив він.

Також він подякував Єврокомісії за анонсований новий санкційний пакет.

"Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями", - додав президент.

 

Теги: #нафта #зеленський #рф

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