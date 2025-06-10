Важливо дотримуватися зобов’язань перед партнерами – голова енергокомітету Ради про зміну Міненерго статутів "Укренерго" та ОГТСУ

Виконання Україною та її державними органами своїх зобов’язань перед західними партнерами вкрай важливе з огляду на налагодження ефективної співпраці та збереження підтримки України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Так він прокоментував ситуацію з проведеною Міністерством енергетики України 19 травня зміною статутів ТОВ "Оператор газотранспортної системи" та НЕК "Укренерго" нормою про кваліфіковану більшість голосів наглядових рад для призначення керівників замість простої. Внесення змін у статути не було погоджене, зокрема, з кредиторами НЕК, повідомлялося раніше.

"Маючи відповідальність перед суспільством, держава повинна мати права і повноваження щодо прийняття рішень, відповідно – право впливати на роботу підприємств, які перебувають у держвласності. Але з іншого боку держава бере певні зобов’язання перед іноземними партнерами. І треба їх дотримуватись. Цей процес двосторонній, тому може бути й відношення партнерів до якихось проєктів з нами, до договорів, підтримки, яку вони надають. І тут є ризики, що цей процес може бути взаємнозіпсованим. Тому краще діяти коректно: не брати зобов’язань, яких не можемо виконати, але дотримуватись тих, що взяли", – прокоментував Герус "Енергореформі" у кулуарах Solar Agro Conference, організованої Асоціацією сонячної енергетики України (АСЕУ).

Як повідомлялося, 19 травня Міненерго змінило статути ТОВ "ОГТСУ" та "Укренерго" Тобто за главу ОГТСУ має проголосувати чотири з п'яти членів НР (три – незалежні), за главу "Укренерго" – п'ять з сімох (четверо – незалежні).

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 6 червня пояснив мету змін у статути ОГТСУ та "Укренерго" посиленням позицій керівників компаній перед НР.

"Я вважаю, що ці зміни насправді спрямовані на інше: максимально забезпечити незалежність наглядової ради і максимально забезпечити можливість працювати відповідних керівників і членів правлінь для того, щоб убезпечити їх більшістю голосів від звільнення чи прийняття інших рішень", – сказав він.

7 червня член енергокомітету Верховної Ради Максим Хлапук ("Голос") оприлюднив у своєму Facebook витяг з листа Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на адресу "Укренерго" та Міністерства фінансів України від 6 червня, у якому вказується на нездатність компанії своєчасно повідомити банк про будь-які зміни статуту та надати можливість прокоментувати їх.

Посилаючись на умови кредитних договорів, банк наголошує на своєму праві зупиняти вибірки коштів та надсилати відповідні повідомлення про дострокове погашення позик у зв'язку зі змінами статуту.

"Така ситуація загрожує "Укренерго" не тільки втратою доступу до подальшого фінансування ЄБРР в розмірі EUR141 млн (EUR77 млн невибраного залишку кредиту та EUR64 млн очікуваного гранту), а й необхідністю дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі EUR533 млн", – наголосив член енергокомітету Ради.

Він також зазначив, що під загрозою опинилась реструктуризація боргових зобов'язань "Укренерго" перед власниками "зелених" облігацій сталого розвитку, під яку компанія планувала залучити $430 млн на міжнародних ринках капіталу під гарантію DFC, але за його інформацією, DFC наразі призупинили будь-які дії, повʼязані із реструктуризацією євробондів.

Як прокоментував "Енергореформі" керівник ГС "Асоціація енергоефективності та енергозбереження", екскерівник департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ Олександр Візір, такі дії Міненерго також загальмують призначення за конкурсом голови правління "Укренерго", яке вже давно мало відбутися, оскільки члени наглядової ради – представники держави та Міненерго, як суб’єкт, що їх призначає, можуть тепер фактично блокувати кандидатури незалежних представників.

"За моєю інформацією, у незалежних представників наглядової ради і акціонера дуже різні погляди на те, хто має очолити "Укренерго". І власне, зміни до статуту у частині структури голосів для призначення керівника у розпал конкурсу дають грунт для висновків, що акціонер не може погодитися з обраними наглядовою радою кандидатами", - вважає Візір.

За інформацією "Енергореформи", наглядова рада "Укренерго" збиралася на засідання 4 червня, але не змогла обрати голову правління.

Знайомі із ситуацією співрозмовники "Енергореформи" також звертали увагу, що Міненерго не проводило жодних консультацій з Секретаріатом Energy Community щодо змін у статут сертифікованих ним "Укренерго" та ОГТСУ, і це також викликало його негативну реакцію. Вони зазначали, що питання змін у статути операторів уже відоме європейським інституціям та кредиторам, які звернулись до Міненерго за поясненнями, і припускали, що невдовзі буде висловлена позиція. На їхню думку, Міненерго необхідно дуже ретельно комунікувати це питання з усіма стейкхолдерами і надати дуже переконливі аргументи "або відмовитися від внесених змін, щоб врятувати ситуацію".

У нову наглядову раду "Укренерго", сформовану під кінець 2024 року, ввійшли Юрій Бойко, Анатолій Гулей та Олексій Нікітін як представники держави, а також незалежні члени Патрік Грейхен, Луїджі де Францискі, Ян Монтелл та Еппе Кофод, який очолив НР.

НР "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління 5 лютого 2025 року, заявки приймалися до 14 березня включно.

Шортлист із трьох кандидатів на посаду голови правління був сформований всередині квітня. До нього увійшли т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії – Іван Юрик, який займається питаннями євробондів.

У зв’язку з поданням генеральним директором ОГТСУ Дмитром Липпою заяви про дострокове припинення повноважень, компанію з 10 квітня тимчасово, до завершення конкурсного відбору, очолює член дирекції, операційний директор Владислав Медведєв. Прийом заявок від учасників конкурсу на посаду наступного очільника ОГТСУ завершився 31 березня.