Інтерфакс-Україна
Економіка
12:36 06.06.2025

Майбутній обсяг квот може бути не такий, як у попередніх умовах лібералізації торгівлі, допускає Стефанішина

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Майбутній обсяг квот може бути не такий, як у попередніх умовах лібералізації торгівлі, допускає Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина допускає, що майбутній обсяг квот може бути не такий самий, як в попередніх умовах лібералізації торгівлі.

"Регламент про автономні торгові преференції припинив дію 5 червня. З 5 червня і до кінця липня українські експортери користуються перехідним рішенням - регламентом, який передбачає додаткові квоти понад те, що було в регламенті про АТМ. І в період з 2-го червня до кінця червня команди мають знайти рішення стосовно статті №29 Угоди про Асоціацію - це постійні умови торгівлі", - сказала Стефанішина на брифінгу у Верховній Раді в п'ятницю.

За її словами, "можливо, обсяг квот буде не такий самий як в діючих умовах лібералізації торгівлі, але за рахунок інших заходів, наприклад, зменшення додаткових стягнень понад квоту, ми зможемо досягнути збалансування рішення".

Вона заявила, що доповідь переговорних команд має бути озвучена через два тижні.

Як повідомлялося, Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Згідно із документом, що оприлюднений на сайті Європейського Союзу, Україна зможе поставити на ринок ЄС в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 з 12 місяців року (7/12) пшеницю, борошно й меслин - 583,33 тис. тонн, кукурудзу – 379,167 тис. тонн, ячмень – 204,167 тис. тонн.

Теги: #квоти #україна #єс

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