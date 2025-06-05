Інтерфакс-Україна
Економіка
11:58 05.06.2025

Мінфін пояснив затримку подачі Бюджетної декларації перемовинами з МВФ щодо дефіциту на 2026 рік

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Мінфін пояснив затримку подачі Бюджетної декларації перемовинами з МВФ щодо дефіциту на 2026 рік

Затримка з подачею Бюджетної декларації пов’язана зі складними перемовинами з Міжнародним валютним фондом щодо сценаріїв розвитку ситуації в наступні роки та рівнем бюджетного дефіциту, заявив міністр фінансів Сергій Марченко у виступі в парламенті в четвер.

"Складність питання Бюджетної декларації зараз полягає в тому, що відповідно до програми Міжнародного валютного фонду нам в наступному році потрібно скоротити за базовим сценарієм дефіцит до 9,9% ВВП з 19,4% в цьому році. Це базовий сценарій", – сказав він, згідно з трансляцією, яку веде народний депутат Олексій Гончаренко.

"Якщо ви розумієте, наскільки це складно і наскільки це серйозні цифри, йдеться про сотні мільярдів гривень менших видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо", – пояснив міністр.

Марченко додав, що Мінфін звернувся до уряду та до Верховної Ради з листом-поясненням і обґрунтуванням цих причин, та нагадав, що місія МВФ тільки тиждень тому залишила Київ.

За його словами, прагматично міністерство зараз планує Бюджетну декларацію по двох сценаріях: базовому та альтернативному, який передбачатиме продовження бойових дій на весь період 2026 року.

"Я сподіваюся, що всі зусилля, які докладає президент, докладають наші партнери, де змогу нам отримати справедливий мир. Але нам потрібно готуватися і бути готовими до різних сценаріїв. Тому найближчим часом декларація буде подана на уряд і буде подана в Верховну Раду", – підсумував міністр.

Зі свого боку він звернувся до депутатів вчасно приймати закони за взяти Україною зобов’язаннями перед міжнародними партнерами.

"Ми вже втратили за перший квартал EUR1,2 млрд. З них EUR500 млн – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility", – констатував Марченко.

Теги: #мвф #бюджетна_декларація

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