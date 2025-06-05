Перший забудовник з Чернівецької області приєднався до "єОселі"

Програма доступної іпотеки "єОселя" розсширила географію: у Чернівецькій області акредитовано об’єкт на етапі будівництва, повідомляє пресслужба "Укрфінжитла".

Ощадбанк акредитував девелопера ТЗОВ БФ "Чернівціжитлобуд" з новим об’єктом, житловим комплексом на вулиці Спортивній (1 черга) в місті Заставна, Чернівецька область. Зазначається, що це перший об’єкт у регіоні, який відкриває можливість українцям купувати квартири на етапі будівництва з державною підтримкою.

Також в травні до програми "єОселя" доєдналося чотири забудовники та чотири нові об’єкти, де можна придбати квартиру в будинку, який зводиться, а саме: ЖК Center у с. Білогородка, Київська область - від ТОВ "Онлівілл", ЖК Residence City у Мукачево, Закарпатська область - від ТОВ "Інтел девелопмент груп", ЖК "Калина" у Калинівці, Вінницька область - від ТОВ "Вінницябуд".

Наразі у програмі пільгового кредитування беруть участь 104 забудовники, акредитовано 228 об’єктів у 20 регіонах України. 75 з цих об’єктів вже введено в експлуатацію. Перелік усіх об’єктів, де можна придбати квартиру за програмою "єОселя" в будинку на етапі зведення - на карті за посиланням: https://ukrfinzhytlo.in.ua/mapp/.