Експорт молочних продуктів у 2024р. перевищив імпорт удвіччі – галузева асоціація

Україна у 2024 році експортувала 118 тис. тонн молочної продукції, що майже вдвічі перевищило імпортні поставки, обсяг яких сягнув 60 тис. тонн, зазначається в інфографіці "Молочна карта України" за 2024 рік, що підготовлена Асоціацією виробників молока (АВМ).

"Попри військові втрати, прицільні обстріли та знищення, вимушену нову хвилю закриття та релокації господарств із уражених війною регіонів, виснажливі блекаути та рекордну спеку червня-вересня 2024 року, через які понад 50% промислових ферм суттєво просіли у надоях, - молочна галузь України продемонструвала суттєві здобутки", - зазначили у галузевій асоціації.

Поголів’я корів у промисловому секторі станом на 1 січня 2025 року зросло на 1% проти попереднього періоду. До п’ятірки лідерів-регіонів за кількістю промислового поголів’я, які сукупно формують 51% загального промислового поголів’я корів в Україні, увійшли Полтавська — 52,7 тис. голів, Черкаська — 44 тис. голів, Чернігівська — 35,4 тис. голів, Київська — 34 тис. голів та Вінницька області — 31,5 тис. голів.

Водночас найбільший приріст промислового поголів’я корів торік зафіксовано у Миколаївській (+14%), Тернопільській (+10%), Хмельницькій (+5%), Черкаській (+4%) та Київській (+3%) областях.

Водночас є і втрати, передусім у прифронтових регіонах, зокрема, у Запорізькій (-88%), Харківській (-47%), Сумській і Чернівецькій (по -22%), а також у Чернігівській областях (-11%).

За даними АВМ, торік понад 90% молока-сировини, що надійшло на переробку, було отримано саме з промислових господарств. За обсягами виробництва лідирували Полтавська (445,2 тис. тонн), Черкаська (371,5 тис. тонн), Чернігівська (268,3 тис. тонн), Київська (266,5 тис. тонн) і Винницька (260,2 тис. тонн) області.

Найбільше за рік зросло виробництво молока-сировини за рік у Миколаївській області (+18%), Тернопільській (+13%), Хмельницькій (+9%), а також у Житомирській і Полтавській областях (по +8%). Натомість значне падіння виробництва зафіксовано у Запорізькій (- 87%), Харківській (-45%) та Сумській областях (-6%).

Попри блекаути та аномальну спеку у червні-вересні 2024 року, які призвели до скорочення надоїв більш ніж у половині господарств на 25%, промислові молочно-товарні ферми (МТФ) торік продемонстрували рекордне зростання продуктивності. Зокрема, середній надій у промисловому секторі досягнув 8167 кг/корова на рік, що практично на 20% вище, як порівняти з довоєнним 2021 роком.

За продуктивністю промислових корів у 2024 році аналітики відзначили п’ять областей, серед яких: Тернопільська (9905 кг/корова на рік), Миколаївська (9189 кг/корова на рік), Хмельницька (8817 кг/корова на рік), Полтавська (8447 кг/корова на рік) та Черкаська (8443 кг/корова на рік).

Крім того, покращилися і показники якості молока, зокрема, 55% молока, зданого на переробку, - екстра ґатунку та 25,3% — молоко вищого ґатунку.

Щодо середнього споживання молочних продуктів в України, то аналітики відзначили в 2024 році зростання на 4% - 209,3 кг/особу, як порівняти з попереднім та довоєнними роками. Так, попри повномасштабне вторгнення, еміграцію та зниження купівельної спроможності, українці зберігають стабільний попит на молочну продукцію.

Водночас експорт молочних продуктів торік становив 118,02 тис. тонн, а грошова виручка - на $296,81 млн (+16% до 2023 року та +20% до 2021 року).

До п’ятірки найбільших експортних категорій увійшли сухе та згущене молоко — 25%, сири — 18%, вершкове масло — 16%, казеїн — 14% та морозиво — 14%.

Торік до України поставили 60,27 тис. тонн молочних продуктів на суму $290,34 млн, зокрема, 78% імпорту припало на сири. У грошовому еквіваленті сума поставок зросла на 10% до 2023 року, але знизилась на 24% до 2021 року.

Сальдо зовнішньої торгівлі молочними продуктами минулого року Україна зберігала позитивним, експортуючи майже вдвічі більше за обсягом, ніж імпортує (118 тис. тонн проти 60 тис. тонн), при майже однаковій вартості ($296,81 млн експорту проти $290,34 млн імпорту).

"Це свідчить про високу додану вартість імпортованих товарів (здебільшого — сири) та більшу товарну масу в експорті (наприклад, сухе молоко, масло, казеїн) ", - підсумували аналітики.