"Інтерпайп" почав постачати труби для соляних шахт в Італії

Українська промислова компанія "Інтерпайп" продовжує розширювати свою присутність на європейському ринку, постачаючи трубну продукцію для спеціалізованих проєктів клієнтів, зокрема почала постачати труби для соляних шахт в Італії.

Згідно з пресрелізом, один зі спеціалізованих проектів реалізується в Італії у провінції Піза, регіон Тоскана. Для нього компанія вже розпочала постачання обсадних труб діаметром 127 мм, виготовлених відповідно до стандарту API 5CT. Продукція використовуватиметься в місцевій соляній промисловості.

Зазначається, що видобуток солі з родовищ у Тоскані має тисячолітню історію, понад 100 останніх років здійснюється у промислових масштабах. Процес видобутку починається з буріння відносно неглибоких свердловин, які проєктуються з використанням безшовних обсадних труб та насосно-компресорних труб, виготовлених зі сталі, що має необхідну міцність та корозійну стійкість для використання у високоагресивних умовах навколишнього середовища.

Компанія пояснила, що за останні роки європейський ринок вже став для неї "домашнім". Щоб задовольнити специфічні потреби клієнтів з ЄС , "Інтерпайп" опанував та поставив понад 250 нових видів трубної продукції, які здебільшого є нішевими, підтвердивши, що здатна пропонувати індивідуальні рішення для складних замовлень, таких, зокрема, як буріння у висококорозійних та агресивних середовищах. Наприклад, для соляних шахт в Італії, де забезпечують виробництво та отримання надчистої солі для фармацевтичної та агрохарчової галузі, йдеться у повідомленні.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.