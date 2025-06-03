ОЕСР прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 2% у 2025-2026 рр. через безпекові ризики

Зростання економіки України, яке сповільнилося минулого року до 2,9% з 5,3% роком раніше, цього року уповільниться ще більше – до 2% й залишиться на цьому рівні і у 2026 році, прогнозує Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, англ. OECD).

"Загальна активність в Україні продовжує відновлюватися, але повільними темпами. За прогнозом, зростання сповільниться до 2% у 2025 році та залишиться на рівні 2% у 2026 році, якщо безпеку не буде відновлено", – йдеться у OECD Economic Outlook, оприлюдненому у вівторок.

На думку експертів організації, зростання підтримуватимуть міжнародна допомога, витрати на оборону та внутрішній приватний попит.

В той же час дефіцит робочої сили продовжуватиме стримувати зростання, а невизначеність залишається надзвичайно високою.

"Відновлення залишатиметься слабким до відновлення безпеки... Погіршення безпекової ситуації або зменшення зовнішньої підтримки створюють ризики для прогнозів. І навпаки, якщо безпеку вдасться відновити швидше, реконструкція та відновлення прискоряться", – зазначено у документі.

Як вважають в ОЕСР, з огляду на високі потреби у витратах на оборону та реконструкцію, державні доходи можна збільшити шляхом проведення реформ податкового адміністрування для кращої підтримки дотримання податкового законодавства, скорочення пільг та звуження охоплення спрощеного податкового режиму. Політика підтримки ветеранів та мігрантів у реінтеграції в економіку матиме центральне значення для майбутнього економічного зростання.

Згідно документу, дефіцит бюджету становитиме близько 20% ВВП у 2025 та 2026 роках. Цього року він буде профінансований за рахунок зовнішньої допомоги, у тому числі розробленому країнами G7 механізму ERA за рахунок заморожених російських активів на суму $50 млрд та Ukraine Facility від ЄС.

"Очікується, що інфляційний тиск залишатиметься підвищеним у найближчій перспективі через обмежені пропозиції, а також через те, що зростання витрат на робочу силу та вищі ціни на енергоносії для виробників переносяться на роздрібні ціни", – йдеться у документі.

Експерти ОЕСР очікують зростання середньорічної інфляції цього року до 13,2% з 6,5% торік та зниження її до 7,1% наступного року.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд (МВФ) в кінці лютого погіршив прогноз росту економіки України у 2025 році на 0,5 відсоткових пункта - до 2-3%, а Світовий банк трохи згодом – з 6,5% до 2%.

НБУ у квітні знизив очікування зростання економіки України у поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному – з 4,0% до 3,7%.

Нарешті у травні ЄБРР також погіршив прогноз ВВП для України, вже вдруге за цей рік. Тепер від складає 3,5%, а на наступний рік – 5%. Так само Європейська комісія погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році – відповідно до 4,7% з 5,9%.