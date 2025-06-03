Інтерфакс-Україна
Економіка
09:49 03.06.2025

Шмигаль у Парижі провів зустрічі з представниками французького бізнесу

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Шмигаль у Парижі провів зустрічі з представниками французького бізнесу
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Парижі зустрічі з представниками французького бізнесу та міністром-делегатом у справах зовнішньої торгівлі та французьких громадян за кордоном Лораном Сен-Мартеном.

"Подякував французьким компаніям, які працюють в Україні, а також тим, хто покинув російський ринок. Високо цінуємо роль Франції у питанні відновлення та підтримки інфраструктури України. Близько 1,2 млрд євро державних гарантій надав Уряд Франції для французьких інвестпроєктів в Україні. Подякував також за Грантову угоду, яка передбачає 200 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки", - написав Шмигаль у телеграм у вівторок.

Прем’єр зазначив, що попри всі виклики війни, Україна демонструє впевнене економічне відновлення та проєвропейський курс.

"Окреслив перспективні сфери для інвестицій в Україну: ОПК, енергетика, транспорт і логістика, будівництво, АПК, ІТ, машинобудування, видобуток і переробка критичних матеріалів. Особливо зацікавлені у створенні спільних оборонних підприємств, що дозволить нам спільно виробляти інноваційні рішення у безпековому секторі", - йдеться у дописі.

 

Теги: #бізнес #шмигаль #франція

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