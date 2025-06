МАГАТЕ не фіксує на майданчику ЗАЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків – очільник ДІЯРУ

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) безпосередньо на майданчику Запорізької АЕС наразі не виявили фактичних дій з боку РФ щодо спроб запуску енергоблоків станції до роботи на енергетичному рівні потужності, заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) Олег Коріков.

"Я трошки заспокою наших глядачів та слухачів: МАГАТЕ, яке постійно перебуває на проммайданчику ЗАЕС, скоро вже три роки буде – вони не бачать фактичних якихось кроків, конкретних дій, які б свідчили про підготовку енергоблоків ЗАЕС до експлуатації на енергетичних рівнях потужності", - сказав він у програмі "Новини Приазов'я" Радіо Свобода.

Як зазначив очільник ДІЯРУ, РФ перетворила майданчик ЗАЕС фактично на військову базу, з огляду на що потенційний запуск тих чи інших енергоблоків станції в умовах російської окупації є особливо небезпечним, а також неможливим з огляду на технічний стан, в якому перебуває станція.

"Станція фактично перетворена на військову і ремонтну базу, на плацдарм для утримання мілітарного угрупування, яке використовує цю територію для того, щоб сховатися під захистом ядерної установки і ядерних матеріалів, і для того, щоб атакувати протилежний берег річки Дніпро", - додав він.

За словами Корікова, РФ наразі не забезпечує належним чином технічне обслуговування і ремонти обладнання, а також не здатна забезпечити належну кількість персоналу на ЗАЕС навіть під час візитів на станцію інспекторів МАГАТЕ.

Водночас, як він вважає, присутність МАГАТЕ на станції є основою і першочерговим кроком для того, щоб розглядати конструкцію, коли міжнародні сили на проміжному етапі беруть контроль над станцією, а потім передають його Україні.

"Ми можемо бути впевненими, що вимоги з безпеки дотримуються виключно, коли легітимний власник контролює Запорізьку АЕС і несе за це відповідальність. Виключно демілітаризація, деокупація і повернення ЗАЕС під контроль української влади", - наголосив очільник ДІЯРУ.

За інформацією The New York Times з посиланням на звіт Greenpeace, Росія будує лінії електропередачі (ЛЕП) на окупованій південній частині України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею найбільшу в Європі ЗАЕС. Звіт Greenpeace, який є в розпорядженні The New York Times, містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль (понад 80 км – ЕР) ЛЕП та опор між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ, вздовж узбережжя Азовського моря.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.