Бюджетні надходження від детінізації у 2025 р. можуть зрости до $4 млрд – Гетманцев

Додаткові податкові та митні надходження від детінізації у 2025 році можуть скласти $4 млрд порівняно з $2,5 млрд минулого року, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

"Є перспектива того, що цього року все ж таки "фіскали" знайдуть можливість забезпечити надходження до державного бюджету за рахунок детінізації в розмірі $4 млрд, як ми це розраховуємо", - сказав він на форумі Forbes Money в Києві.

За оцінками Гетманцева, вже зараз перевиконання бюджету перевищує $1 млрд завдяки детінізації економіки та змінам до Податкового кодексу.

"Останні результати оцінки тіні, відповідно до зростання номінального ВВП, – це 800-900 млрд грн щороку", – додав голова комітету.

Він зазначив, що в Україні в тіні перебуває від 30 до 50% економіки, а в окремих галузях цей показник перевищує 60%, що є ключовим бар’єром для економічного розвитку, тоді як у країнах Європи рівень тіньової економіки становить лише 5–7%.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2,33 трлн грн і видатками 3,93 трлн грн. В той же час Мінфін підтвердив необхідність збільшення до кінця року витрат на суму близько 0,4-0,5 трлн грн та заявив, що детінизація має стати одним з джерел. Доходи держбюджету за 5 місяців цього року склали 1,54 трлн грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн, що на 0,45 трлн грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023, а видатки зросли порівняно на 0,46 трлн грн, або на 11,6% - до 4,48 трлн грн.