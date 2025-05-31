Інтерфакс-Україна
Економіка
18:50 31.05.2025

Бюджетні надходження від детінізації у 2025 р. можуть зрости до $4 млрд – Гетманцев

2 хв читати
Бюджетні надходження від детінізації у 2025 р. можуть зрости до $4 млрд – Гетманцев

Додаткові податкові та митні надходження від детінізації у 2025 році можуть скласти $4 млрд порівняно з $2,5 млрд минулого року, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

"Є перспектива того, що цього року все ж таки "фіскали" знайдуть можливість забезпечити надходження до державного бюджету за рахунок детінізації в розмірі $4 млрд, як ми це розраховуємо", - сказав він на форумі Forbes Money в Києві.

За оцінками Гетманцева, вже зараз перевиконання бюджету перевищує $1 млрд завдяки детінізації економіки та змінам до Податкового кодексу.

"Останні результати оцінки тіні, відповідно до зростання номінального ВВП, – це 800-900 млрд грн щороку", – додав голова комітету.

Він зазначив, що в Україні в тіні перебуває від 30 до 50% економіки, а в окремих галузях цей показник перевищує 60%, що є ключовим бар’єром для економічного розвитку, тоді як у країнах Європи рівень тіньової економіки становить лише 5–7%.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2,33 трлн грн і видатками 3,93 трлн грн. В той же час Мінфін підтвердив необхідність збільшення до кінця року витрат на суму близько 0,4-0,5 трлн грн та заявив, що детінизація має стати одним з джерел. Доходи держбюджету за 5 місяців цього року склали 1,54 трлн грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3,12 трлн грн, що на 0,45 трлн грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023, а видатки зросли порівняно на 0,46 трлн грн, або на 11,6% - до 4,48 трлн грн.

Теги: #детінізація #гетманцев #forbes_money

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 18.05.2025
Мінфін пропонує у 2026 році індексацію соцстандартів на прогнозну інфляцію 8,6% за росту ВВП 4,6% – Гетманцев

Мінфін пропонує у 2026 році індексацію соцстандартів на прогнозну інфляцію 8,6% за росту ВВП 4,6% – Гетманцев

10:28 16.05.2025
Гетманцев пояснив принцип дії оновлених умов торгівлі агротоварами з ЄС після завершення "економічного безвізу"

Гетманцев пояснив принцип дії оновлених умов торгівлі агротоварами з ЄС після завершення "економічного безвізу"

17:42 29.04.2025
Гетманцев закликав зобов’язати всіх інспекторів ДПС використовувати бодікамери

Гетманцев закликав зобов’язати всіх інспекторів ДПС використовувати бодікамери

08:59 07.11.2024
Детінізація алкогольного ринку за 10 міс. принесла держбюджету додаткові 3,3 млрд грн

Детінізація алкогольного ринку за 10 міс. принесла держбюджету додаткові 3,3 млрд грн

17:11 02.08.2024
Бізнес вимагає детінізації та скорочення видатків у відповідь на підвищення податків - голова комітету ВР

Бізнес вимагає детінізації та скорочення видатків у відповідь на підвищення податків - голова комітету ВР

18:59 23.11.2023
Асоціація крафтових дистилерів: детінізація галузі міцних крафтових напоїв допоможе відновленню України

Асоціація крафтових дистилерів: детінізація галузі міцних крафтових напоїв допоможе відновленню України

16:27 07.04.2023
Детінізація тютюнового ринку може додати держбюджету 15-17 млрд грн – Гетманцев

Детінізація тютюнового ринку може додати держбюджету 15-17 млрд грн – Гетманцев

12:09 01.12.2021
Заробітну плату правоохоронцям можна підвищити завдяки детінізації економіки – Монастирський

Заробітну плату правоохоронцям можна підвищити завдяки детінізації економіки – Монастирський

20:34 12.12.2019
У Раді чекають прийняття закону про детінізацію ринку брухту до літа, сподіваються на підтримку всіх фракцій

У Раді чекають прийняття закону про детінізацію ринку брухту до літа, сподіваються на підтримку всіх фракцій

20:45 16.06.2019
Гройсман переконаний, що при Зеленському вдасться навести порядок у питанні детінізації економіки

Гройсман переконаний, що при Зеленському вдасться навести порядок у питанні детінізації економіки

ВАЖЛИВЕ

Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

ОСТАННЄ

Держави ОПЕК оголошують різке збільшення видобутку нафти у липні - ЗМІ

Умова кадрового перезавантаження митниці в програмі МВФ відкладена на пів року

РФ приховує масштаби економічного спаду та втрачає залишки фінансової подушки – СЗР

Група ТАС об’єднає ТАСкомбанк та Ідея Банк, розглядає можливість купівлі страхових компаній – Тігіпко

Україна та ЄС можуть у червні представити модель торгівлі до вступу України в Союз

Мінфін перестраховується й закладає 2026-й як повний рік продовження війни

Доходи загального фонду держбюджету в травні-2025 зросли на 34,5% до травня-2024

Зростання капінвестицій в Україні в І кв.-2025 уповільнилося до 32,5%

РФ за три роки війни отримала EUR 883 млрд. доходів за продаж нафти та газу

Міненерго США скасовує держпідтримку проєктів у сфері чистої енергетики на $3,7 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА