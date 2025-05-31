Україна та ЄС можуть у червні представити модель торгівлі до вступу України в Союз

Фото: https://www.facebook.com/taras.kachka

Україна та Європейський Союз наступного тижня обсудять умови взаємної торгівлі, особливо в аграрному сектору, після завершення 5 червня цього року автономних торгівельних заходів (англ. АТМ) та вже в червні можуть спільно представити модель торгівлі на період до вступу України в ЄС, повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

"Певні модальності у нас є, і вони влаштують і європейських фермерів, і наших – це так званий перехід на повну інтеграцію до умов з ЄС… Думаю, в червні місяці ми зможемо представити цю модель спільно з Європейською Комісію", – сказав він на форумі Forbes Money в Києві.

"Не забігаючи наперед, тому що угода ще тільки в початковому процесі, але, думаю, в червні у нас будуть нормальні новини щодо того, як відбуватиметься торгівля між Україною та ЄС на роки до вступу України в ЄС вже в рамках угоди про вільну торгівлю, а не в рамках односторонніх преференцій ЄС", – додав він.

Торговий представник ще раз зазначив, що з 6 червня, коли вже завершиться дія АТМ, з точки зору доступу на ринок ЄС для українських експортерів "нічого не поміняється".

"Ми перейдемо на інші правила гри, і це відбудеться влітку 2025 року, це буде проходити досить плавно", – описав Качка перехід.

За його словами, АТМ стосувалися українського експорту обсягом EUR3,5 млрд, і левова частка торкалася кукурудзи.

Як вважає торгпред, через те, що Україна є основним постачальником кукурудзи в ЄС, яке обкладає митом тільки російську та білоруську кукурудзу, попит на неї збережеться.

"Є певні перестороги щодо пшениці, але попит на українську пшеницю глобальний є доволі великий, і тут питання полягає в тому, що тут скоріше ЄС треба для себе зрозуміти чи Україна потрібна їм як один з основних постачальників пшениці, особливо на Іберійський півострів", – сказав Качка.

Він додав, що щодо більш чутливих до змін режиму торгівлі товарів, то по ним будуть прийматися індивідуальні рішення. "Це цукор, мед, яйця, м’ясо птиці – тут треба вже говорити постфактум про умови торгівлі, не забігаючи вперед", – повідомив торгпред.

Перші ATM набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували: 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го, в останній раз – із введенням квот на безмитний експорт окремих товарів. На 2025 рік постановою Кабміна наразі квота на експорт цукуру в ЄС встановлена на рівні 107,2 тис. тонн, м’яса свійської птиці – 57,1 тис. тонн.

Українська аграрії занепокоєні поверненням після 5 червня 2025 року торгівлі з ЄС на поточні норми ст.29 угоди про зону вільної торгівлі (DCFTA), які встановлюють дуже низькі квоти на експорт окремих видів аграрної продукції. Так само це поверне квоту на експорт 100 тис. тон біоетанолу.

В ЄС вже оголосили, що квотування повертається з 6 червня та на період до кінця 2025 року вони становитимуть 7/12 від річної квоти за DCFTA.

Водночас щодо продукції ГМК в Євросоюзі розглядалася пропозиція залишити пільговий режим імпорту з України у випадку скасування ATM, і Європарламент 8 травня цього року підтримав таке рішення, що фактично дозволяє продовжити чинний режим торгівлі сталлю й після 5 червня.

Згідно з інформацією Мінекономіки, встановлення безмитних тарифних квот ЄС передбачено для 36 видів товарів (яловичина, свинина, м’ясо баранини, м’ясо птиці, молоко, вершки, йогурти, зернові, висівки, мед, цукор, крохмаль, гриби, часник, солод, виноградний і яблучний соки, вершкове масло, цигарки, етанол, яйця та альбуміни, інші). При цьому для м’яса свинини, м’яса птиці, грибів, яєць та альбумінів встановлено додаткові тарифні квоти.

У свою чергу, Україна встановила тарифні квоти для 3 видів товарів (м’ясо свинини; м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці та цукор) та передбачила додаткові тарифні квоти для м’яса птиці та цукру.

Для кукурудзи річна квота складає 650 тис. тонн, пшениці – 1 млн тонн, ячменю – 350 тис. тонн, цукру – 20,7 тис. тонн плюс 20 тис. тонн іншого цукру, меду – 6 тис. тонн.