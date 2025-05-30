Інтерфакс-Україна
Економіка
19:33 30.05.2025

РФ за три роки війни отримала EUR 883 млрд. доходів за продаж нафти та газу

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РФ за три роки війни отримала EUR 883 млрд. доходів за продаж нафти та газу

РФ за період повномасштабного вторгнення в Україну отримала €883 млрд. доходів за продаж нафти та газу, зокрема, €228 млрд. прибутків РФ отримала від країн, які наклали на неї санкції, повідомляє BBC з посиланням на Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

"В лютому 2022 союзники України наклали санкції на російські вуглеводні. США та Велика Британія заборонили імпорт російської нафти й газу, а ЄС - російської морської нафти, але не газу. Попри це, з початку повномасштабного вторгнення Росія отримала понад 883 млрд євро ($973 млрд) від експорту викопного палива, в тому числі 228 млрд євро від країн, що запровадили санкції, свідчать дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA)", - йдеться у повідомленні ВВС на сайті у п'ятницю.

Зазначається, що левова частка цієї суми, 209 млрд євро, надійшла від країн ЄС. Європа продовжувала постачати російський газ через трубопровід, допоки Україна не заборонила його транзит своєю територією, а російська сира нафта досі йде трубопроводами до Угорщини та Словаччини.

ВВС пише, що російський газ продовжує надходити до Європи через Туреччину у все більших обсягах. Дані CREA показують, що його поставки зросли на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Угорщина і Словаччина також продовжують отримувати російський газ через Туреччину.

Попри зусилля Заходу, у 2024 році російські доходи від викопного палива впали лише на 5% порівняно з 2023 роком, а обсяги експорту скоротилися на 6%, свідчать дані CREA. Минулого року російські прибутки від експорту сирої нафти також зросли на 6%, а доходи від трубопровідного газу - на 9% порівняно з минулим роком.

Зазначається, що крім прямих продажів, є ще так звані "лазівки переробки". Коли частина експортованої Росією нафти потрапляє на Захід після переробки на паливні продукти в третіх країнах. CREA заявляє, що виявила три нафтопереробні заводи в Туреччині й три в Індії, які діють як "пральні" для російської нафти, продаючи отримане паливо країнам, що потрапили під санкції. За даними агентства, вони переробили російської нафти на суму 6,1 млрд євро.

 

Теги: #нафта #газ #доходи #рф

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