Інтерфакс-Україна
Економіка
13:26 30.05.2025

Ощадбанк надав кредит Львову 668 млн грн

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Ощадбанк надав кредит Львову 668 млн грн

Державний Ощадбанк (Київ) надав другий кредит Львівській міській раді на 668 млн грн терміном на п'ять років для покращення стану енергоефективності та об’єктів комунального господарства.

"Ощадбанк уклав чергову кредитну угоду із Львівської міськрадою – другу за останні півроку - на суму 668 млн грн", - повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у Телеграм.

Інші умови кредиту не розголошуються.

Загальна сума кредитів, наданих Ощадбанком Львівській міській раді, за підписаними угодами вже перевищила 1,5 млрд грн, уточнили у банку.

Зазначається, що кошти спрямують на розвиток стратегічної міської інфраструктури, зокрема, доріг та об’єктів житлово-комунального господарства, а одним із основних напрямів використання стане підвищення енергоефективності.

"Гроші підуть на біогазову станцію з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії, електропідстанцію, котельню з підключенням когенераційної установки та на інвестиції у компанію "Львівтеплоенерго", - додав Наумов.

Як повідомлялося, частка Ощадбанку в енергокредитуванні у першому кварталі 2025 року перевищила 31%. Упродовж 2024-2025 років у сегменті корпоративного бізнесу за його участі було укладено договорів на суму понад EUR85 млн, зокрема, на проєкти з розвитку генерації та зберігання енергії. Серед них – перший на ринку кейс банківського кредитування проєкту встановлення 30 МВт систем накопичення енергії для надання допоміжних послуг, який реалізувала компанія KNESS у межах конкурсу НЕК "Укренерго".

Теги: #ощадбанк #кредит #львів

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