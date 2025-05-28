Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Україна не може підтримувати ведення іншими країнами бізнесу з РФ під час війни, і припинення вогню буде рішенням для всіх сторін, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Авжеж, ми не можемо підтримувати бізнес as usual між Америкою або Європою і Росією під час війни. В будь-якому випадку ми не будемо сприймати (ведення бізнесу з РФ – ІФ-У). Я думаю, що жодна нормальна людина не може це сприймати, незалежно від громадянства. Тому і зрозуміло, що таке санкції, і які вони, на що вони впливають. Тобто це складно. Тому припинення вогню, напевно, – це рішення для всіх сторін щодо можливостей", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27-го травня.

Президент зазначив, що напевне є напрацювання якихось майбутніх проєктів економічної співпраці РФ і США.

"Я думаю, що це просто неможливо під час війни. І тому є різні сторони, включно з бізнесом, які зацікавлені, щоб війна закінчилась", - додав він.

"Тому, напевне, це одне із ключових завдань – припинення вогню. Безумовно, через жертви. Будемо вірити, що всі, як ми, сприймають біль цієї війни. Але є й інші причини – економічні. Не тільки втрати українців бентежать душі інших країн. Я думаю, є і інші, напевне, причини, і вони економічні", - резюмував Зеленський.