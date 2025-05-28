Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

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Наслідки від прийнятих санкцій РФ відчує у червні 2026 року, і Україна розуміє, який буде дефіцит бюджету РФ, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у росіян буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

Однак, за його словами, складно робити аналіз того, що в тіні і скільки у РФ запасу. "Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", - сказав Зеленський.

Президент додав, що найголовніший виклик – це зростаючий військово-промисловий комплекс (ВПК) з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі США і деяких небагатьох компаній Європи.

"Близько трьох десятків ключових підприємств ВПК Росії послідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн, про які я сказав. В принципі деталі, назви, як з цим боротися тощо. Я розумію, що на рівні лідерів країн, США або Європи ніхто це не підтримує", - пояснив президент.

За словами Зеленського, з цим можна боротися за допомогою санкцій.