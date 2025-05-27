НКРЕКП зберегла чинні прайс-кепи на ринку електроенергії ще на півроку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) залишив ще на півроку прайс-кепи на ринку електроенергії на чинному рівні.

Відповідна постанова прийнята на засіданні регулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн.

Щойно прийнята постанова про визначення прайс-кепів вступає у дію з 31 травня.

"Ми продовжуємо ті прайс-кепи, які були встановлені до цього, але на наступний період, на півроку", – прокоментував голова НКРЕКП Юрій Власенко.

При цьому він висловив пропозицію Департаменту енергоринку розпочати процедуру перегляду прайс-кепів найближчим часом "з метою оперативного реагування на ситуацію в країні, в тому числі і пов’язана з війною".

Як повідомлялося, згідно з постановою №1976 від 25 листопада 2024 року, максимальні прайс-кепи, встановлені НКРЕКП на ринку "на добу наперед" (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) становлять із 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 - 5,6 тис. грн/МВт*год, із 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 - 6,9 тис. грн/МВт*год, із 17:00 до 23:00 - 9 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп - 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на балансуючому ринку становлять з 00:00 до 7:00 - 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 - 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 - 10 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна - 0,01 грн/МВт*год.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко на засіданні енергокомітету Верховної Ради у березні заявив, що на літо прайс-кепи варто переглянути і розширити коридори з допуском мінусових цін у години максимального профіциту і суттєвим підняттям прайс-кепів у вечірні години для того, щоб сформувати на період, коли ринок гостро незбалансований, правильні цінові сигнали.