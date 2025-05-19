Інтерфакс-Україна
Економіка
18:42 19.05.2025

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 101,7 тис. абонентів у трьох областях

2 хв читати
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 101,7 тис. абонентів у трьох областях

Минулого тижня енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 128 населених пунктів, знеструмлених обстрілами і повернути світло у домівки 101,7 тис. родин Донецької, Дніпропетровської та Київської областей.

"Найбільше відновлень – на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій зі щоденними обстрілами, дроновими, ракетними та авіаударами. Попри вкрай важку ситуацію наші фахівці продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим", - повідомили енергохолдинг у пресрелізі у понеділок.

Минулого тижня у Донецькій області вдалося повернути світло у домівки 73,7 тис. місцевих мешканців.

Водночас у Дніпропетровській області, особливо на півдні регіону, наближеному до зони бойових дій, минулого тижня фахівцям ДТЕК також вдалося відновити низку пошкоджень мереж. У результаті світло повернулося в оселі 19,6 тис. родин, постраждалих через ворожі атаки.

Продовжує потерпати від ворожих атак також Київська область, де за той же період енергетики відновили електропостачання для 8,2 тис. родин, чиї домівки були знеструмлені після обстрілів.

"Попри постійні безпекові виклики енергетики продовжують тримати енергетичний фронт ось уже 1181 день. З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 18,9 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #дтек #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:47 19.05.2025
За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

За добу енергетики повернули світло в домівки понад 6 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

17:45 16.05.2025
У Києві житловим будинкам відшкодували вартість понад 4 тисяч одиниць резервних джерел електроенергії

У Києві житловим будинкам відшкодували вартість понад 4 тисяч одиниць резервних джерел електроенергії

16:15 16.05.2025
Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

Ремонтна бригада "ДТЕК" знову потрапила під обстріл у Донецькій області

15:22 15.05.2025
Діючий тариф на е/е для населення забезпечує "Енергоатому" 49 млрд грн на рік додаткових залишків прибутку й амортизації

Діючий тариф на е/е для населення забезпечує "Енергоатому" 49 млрд грн на рік додаткових залишків прибутку й амортизації

19:01 13.05.2025
Ціни е/е для промисловості в першій декаді травня збільшилися проти квітня на 20% – ексміністерка енергетики

Ціни е/е для промисловості в першій декаді травня збільшилися проти квітня на 20% – ексміністерка енергетики

03:33 13.05.2025
"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

14:01 12.05.2025
ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання 106,7 тис. абонентів у трьох областях

13:47 10.05.2025
Міжнародні аудитори сертифікували екопрограми "ДТЕК Мережі"

Міжнародні аудитори сертифікували екопрограми "ДТЕК Мережі"

16:35 09.05.2025
Перехід на напругу 230 В з 1 липня не призведе до пошкодження побутової техніки – ДТЕК

Перехід на напругу 230 В з 1 липня не призведе до пошкодження побутової техніки – ДТЕК

21:25 06.05.2025
"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 2,0%, у 2026р - до 4,7%

Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

Шмигаль: у 2025 планується ввести в роботу близько 1 ГВт генерації

Опонент Полтавського ГЗК у спорі у ВС на 4,7 млрд грн подав заявку на банкрутство підприємства – Ferrexpo

Перемовини про придбання "Кернелом" агрохолдингу ІМК призупинено

ОСТАННЄ

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 21,1%

Корейський виробник асфальтобетону SG співпрацюватиме з Агентством відновлення України

OKKO GROUP перетворюється в диверсифіковану енергетично-аграрну компанію – СЕО

Bukovel доєднався до міжнародної програми Climate Friendly Travel

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 2,0%, у 2026р - до 4,7%

Втрати ОККО від наслідків війни склали приблизно $120 млн – СЕО

Кабмін розглядає виділення УЗ в травні 4,3 млрд грн компенсації збитків від пасажирських перевезень у прифронтових районах

Кабмін затвердив порядок підтвердження та зарахування часу роботи в іншій державі до страхового стажу

"Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій

Мінфін пропонує у 2026 році індексацію соцстандартів на прогнозну інфляцію 8,6% за росту ВВП 4,6% – Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА