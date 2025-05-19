ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 101,7 тис. абонентів у трьох областях

Минулого тижня енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 128 населених пунктів, знеструмлених обстрілами і повернути світло у домівки 101,7 тис. родин Донецької, Дніпропетровської та Київської областей.

"Найбільше відновлень – на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій зі щоденними обстрілами, дроновими, ракетними та авіаударами. Попри вкрай важку ситуацію наші фахівці продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим", - повідомили енергохолдинг у пресрелізі у понеділок.

Минулого тижня у Донецькій області вдалося повернути світло у домівки 73,7 тис. місцевих мешканців.

Водночас у Дніпропетровській області, особливо на півдні регіону, наближеному до зони бойових дій, минулого тижня фахівцям ДТЕК також вдалося відновити низку пошкоджень мереж. У результаті світло повернулося в оселі 19,6 тис. родин, постраждалих через ворожі атаки.

Продовжує потерпати від ворожих атак також Київська область, де за той же період енергетики відновили електропостачання для 8,2 тис. родин, чиї домівки були знеструмлені після обстрілів.

"Попри постійні безпекові виклики енергетики продовжують тримати енергетичний фронт ось уже 1181 день. З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 18,9 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.