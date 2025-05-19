Інтерфакс-Україна
Економіка
09:06 19.05.2025

"Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій

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"Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій

Національний оператор залізничного транспорту "Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності, йдеться у річному звіті компанії за 2024 рік, опублікованому на сайті Міністерства економіки.

"У липні 2026 року Товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення, несе невизначеність щодо погашення єврооблігацій", – зазначається у документі.

"Укрзалізниця" нагадала, що в січні 2025 року капіталізувала перенесені в результаті реструктуризації в 2022 році купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн та за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% - на суму $51,9 млн. Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,18 млн та $351,9 млн.

В січні 2025 року компанія здійснила купонні виплати за єврооблігаціями, нараховані з липня 2024 року по дату капіталізації, на суму $38,27 млн.

"Станом на 31 грудня 2024 року Товариство дотримувалось всіх фінансових та нефінансових умов за випущеними єврооблігаціями та процентними кредитами та запозиченнями, а також своєчасно розраховується за своїми фінансовими зобов’язаннями. У подальшому Товариство також планує здійснювати своєчасне обслуговування свого кредитного портфелю", – сказано також у річному звіті.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 16 грудня 2024 року, як і двома роками раніше, запустила процедуру витребування згоди утримувачів єврооблігацій на відтермінування купонних платежів, що підлягають сплаті в січні та липні 2025 року, до січня 2026 року, однак цього разу не змогла отримати такої згоди. Необхідність продовження мораторію на виплати ще на рік компанія пояснювала значним зниженням обсягів вантажоперевезень у другій половині 2024 року, різким зростанням витрат через інфляцію, спричинену ескалацією військової агресії, а також високим ступенем невизначеності навколо потенційного схвалення підвищення тарифів.

"Компанія глибоко цінує підтримку держателів єврооблігацій, які проголосували за Згоду 2024 року та були поруч з Компанією в такий безпрецедентний момент. Компанія розраховує на продовження переговорів із держателями єврооблігацій у встановленому порядку", - зазначалося в релізі після цієї невдалої спроби.

Найближчі купонні виплати за єврооблігаціями-2026 мають бути здійснені 9 липня, єврооблігаціями-2028 - 15 липня.

Котирування боргових паперів "Укрзалізниці" на Франкфуртській біржі на кінець минулого тижня становили 85,27% від номіналу для єврооблігацій-2026 і 78,58% для єврооблігацій-2028.

"Укрзалізниця", згідно з інформації Мінекономіки, забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані. На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Компанія у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

Теги: #укрзалізниця #облігації

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