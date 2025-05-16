Інтерфакс-Україна
Економіка
21:43 16.05.2025

Виплати військовим в квітні зросли до 96,6 млрд грн, закупівлі ЗСУ з держбюджету впали до 62,6 млрд грн - Мінфін

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Виплати військовим в квітні зросли до 96,6 млрд грн, закупівлі ЗСУ з держбюджету впали до 62,6 млрд грн - Мінфін

Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в квітні зменшились до 62,2 млрд грн (19% всіх видатків) з 89,4 млрд грн (28,1%) у березні та 76 млрд грн у лютому.

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у квітні, навпаки, збільшилися - до 96,6 млрд грн з 92 млрд грн у березні, а їх частка у загальній структурі видатків трохи зросла – до 29,3% з 29%.

Усі видатки на оплату праці з нарахуваннями в квітні підвищилися до 125,7 млрд грн, або 38,1% усіх видатків, тоді як у березні вони становили 120,1 млрд грн, або 37,8%.

Загалом видатки загального фонду держбюджету у четвертому місяці 2025 року після невеликого спаду попереднього місяця зросли – до 329,9 млрд грн (317,7 у березні, 324,1 млрд грн у лютому та 214,1 млрд грн у січні).

Порівняно з квітнем 2024 року, видатки зросли на майже 30,3%, або на 76,8 млрд грн, в тому числі на грошове утримання військових – на 23,1%.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення у квітні-2025 збільшилось порівняно із березнем – до 54,1 млрд грн (16,5%) проти 50,5 млрд грн (15,9%). Зокрема 20,7 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду, тоді як у березні – 17,9 млрд грн.

Із решти витрат другий місяць поспіль 4,3% припадають на Національну службу здоров'я України (НСЗУ) для реалізації програми держгарантій медобслуговування, проте у квітні-2025 року вони склали 14,2 млрд грн (13,7 млрд грн у березні, 11,2 млрд грн у квітні-2024), ще 4,6%, або 15,3 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у березні - 13,4 млрд грн, у квітні-2024 – 11,7 млрд грн).

Обслуговування держборгу у квітні зросло до 34 млрд грн з 11,3 млрд грн у березні (14 млрд грн у квітні-2024).

Фонд розвитку підприємництва у квітні, як у березні та у лютому, отримав 1,9 млрд грн, а житлові субсидії збільшилися з 5,2 млрд грн у березні до 5,7 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи державного бюджету України у квітні 2025 року склали 336,2 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 274,7 млрд грн, що відповідно на 65,2% та 77,7% більше, ніж у квітні 2024 року. У квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від Національного банку України, який перерахував до держбюджету частину свого прибутку, та 69,2 млрд грн міжнародної допомоги (грантів), тоді як у квітні минулого року ці надходження склали відповідно 38,6 млрд грн та 2,7 млрд грн.

Загалом за 4 місяці цього року касові видатки загального фонду державного бюджету зросли на 25,3%, або 239,6 млрд грн по відношенню до 4 місяців минулого року, зазначив Мінфін.

Доходи держбюджету України за 4 місяці цього року склали 1 трлн 262,4 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 856,3 млрд грн, що відповідно на 49,3% та 37,3% більше за відповідні показники 2024 року. Серед іншого міжнародна допомога у вигляді грантів зросла більш ніж вчетверо – до 167 млрд грн з 40,3 млрд грн.

Як повідомлялося, за 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

 

 

 

 

Теги: #видатки #бюджет #статистика

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