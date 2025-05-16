Україна перебуває в перемовинах з ЄК щодо перехідного періоду безвізової торгівлі з ЄС після 5 червня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна перебуває в перемовинах з Європейською комісією щодо запровадження після 5 червня певного перехідного періоду безвізової торгівлі з Європейським Союзом.

"Минулого року було підписано домовленість з Єврокомісією, що будуть внесені відповідні зміни до статті 29 угоди про Асоціацію, у якій уже на весь час дії угоди будуть закріпленні відповідні торгові преференції для нашої держави", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

За його словами, Єврокомісія розпочала цю роботу, і українська сторона проводила неодноразові перемовини з цього питання.

"Станом на сьогодні уряд України знаходиться в перемовинах, процес зараз триває, і до 5-го червня ми розраховуємо домовитися про певний перехідний період варіанту безвізової торгівлі з Євросоюзом до моменту завершення перемовин і внесення змін до статті 29-4 угоди про Асоціацію", - додав він.

Як повідомлялося, 9 травня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори про внесення змін до ст.29 угоди України та Європейського Союзу про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ, DCFTA) у зв’язку із завершенням 5 червня цього року дії автономних торговельних заходів (ATM англ.), введених ЄС для підтримки українського експорту після початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році, ще не розпочалися.

За результатами 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня сторони оголосили, що до періоду внесення змін в ст.29 угоди DCFTA можуть бути введені проміжні рішення.