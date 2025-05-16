Інтерфакс-Україна
Економіка
10:51 16.05.2025

Видавництво Vivat після удару РФ по друкарні "Фактор-Друк" у травні 2024 р. відновилося на третину

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Видавництво Vivat після удару РФ по друкарні "Фактор-Друк" у травні 2024 р. відновилося на третину
Фото: Pixabay

Видавництво Vivat, яке разом з постраждалою рік тому від ракетного удару РФ харківською друкарнею "Фактор-Друк" входить до групи компаній "Фактор", вийшло приблизно на 30% потужності до удару, повідомила гендиректорка та співвласниця видавництва Юлія Орлова.

"Зараз ми відновилися, приблизно, на 30%. Але ж пройшов тільки рік. Гадаю, ще за рік ми відновимося повністю", – сказала вона під час "Великого вечора з NV" у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

При цьому Орлова зазначила, що рік тому друкарня втратила сімох своїх дуже фахових працівників, і це непоправні втрати.

Вона також звернула увагу, що стрімко зменшується кількість дитячих книжок в асортименті видавництва. За її словами, якщо ще недавно їхня частка складала ледь не половину, то тепер 8%. Орлова назвала це вкрай серйозною проблемою, пояснивши таке падіння в тому числі тим, що в країні меншає дітей.

"У Харкові взагалі мало дітей на вулицях", – розповіла Орлова.

Вона також додала, що популярності серед книжок набуває фентезі, і це на її думку, пояснюється бажанням людей відволіктися від реалій сьогодення. Крім того, за її словами, дуже популярними стають книги про українську культуру та історію.

Як повідомлялося, 23 травня РФ завдала удару по типографії "Фактор-друк" у Харкові. Внаслідок атаки зруйновано понад 1 тис. кв. м цеху підприємства. Загинули сім працівників друкарні, ще 14 осіб були поранені.

Друкарня "Фактор-Друк" працює на ринку з 1996 року і є одним із найбільших друкарських комплексів повного циклу в Європі, де друкувалися книжки не тільки видавництва Vivat, а практично всіх українських видавництв.

За даними на сайті друкарні, її виробничі потужності становили 50 млн книжок у твердій і м'якій палітурках, 100 млн журналів і 300 млн газет на рік.

У березні 2025 року перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що друкарня "Фактор-Друк" відновлена після руйнації у травні 2024 року. Вона нагадала, що уряд у пошуках допомоги звернувся, зокрема, до американського мільярдера Говарда Баффета, фонд якого зголосився допомогти у відновленні друкарні.

Теги: #друкарня #vivat #відновлення

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