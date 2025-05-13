Інтерфакс-Україна
Економіка
19:20 13.05.2025

Україна за 4 міс. зменшила експорт ЗРС у тонах на 10% і на 21% у валюті

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Україна за 4 міс. зменшила експорт ЗРС у тонах на 10% і на 21% у валюті

Гірничорудні підприємства України в січні-квітні поточного року знизили експорт залізорудної сировини (ЗРС) у натуральному вираженні на 10,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 11 млн 147,338 тис. тонн з 12 млн 409,852 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у вівторок, за цей період валютна виручка від експорту ЗРС зменшилася на 21% - до $892,987 млн з $1 млрд 128,545 млн.

Експорт ЗРС здійснювався здебільшого до Китаю (46,69% поставок у грошовому вимірі), Словаччини (16,41%) та Польщі (16,22%).

Україна за січень-квітень 2025 року імпортувала ЗРС на $46 тис. обсягом 65 тонн з Нідерландів (46,67%), Норвегії (28,89%) та Італії (24,44%), тоді як в аналогічному періоді минулого року ввезла 252 тонни на $72 тис.

Як повідомлялося, Україна в 2024 році наростила експорт ЗРС на 89,8% порівняно з 2023 роком – до 33 млн 699,722 тис. тонн, валютний виторг зріс на 58,7% – до $2 млрд 803, 223 млн. грн.

Україна за 2024 рік імпортувала ЗРС на $414 тис. у сумарному обсязі 2,042 тис. тонн, тоді як у 2023 році цієї сировини ввезено 250 тонн на $135 тис.

Україна у 2023 році знизила експорт ЗРС у натуральному виразі на 26% порівняно з 2022 роком – до 17 млн 753,165 тис. тонн, валютний виторг від експорту ЗРС становив $1 млрд 766,906 млн (зниження на 39,3%). В Україну 2023 року імпортовано ЗРС на $135 тис. у сумарному обсязі 250 тонн.

Теги: #зрс #експорт

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