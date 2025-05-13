Інтерфакс-Україна
Економіка
15:04 13.05.2025

Використання бензину з 5% біоетанолу поки обходиться без проблем, за винятком курйозних ситуацій – експерт

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Використання бензину з 5% біоетанолу поки обходиться без проблем, за винятком курйозних ситуацій – експерт

Додавання з 1 травня 5% біоетенолу (Е5) до бензинів з октановим числом менше 98 не принесло якихось проблем для мереж АЗК та автовласників, за винятком курйозної ситуації з підвищеним попитом на викооктанові бензини А-98 та А-100, внаслідок чого відчувався його дефіцит, повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

"Ніяких особливих проблем додавання 5% біоетанолу не викликало. Гадаю, насамперед завдяки тому, що ринок, принаймні, цивілізована його частина, встиг підготуватися. Нормально програма стартувала. Побоювання були, але вони не справджуються. Втім, потрібно один-два місяці, щоб зробити остаточні висновки", – сказав він під час брифінгу в Медіа-центрі України в Києві у вівторок.

За його словами, відсутність інформації про якісь проблеми від самих АЗК ще можна пояснити тим, що вони "не хочуть виносити сміття з хати". Але, на думку Куюна, більшим індикатором є соцмережі, а в них ніяких особливих нарікань не спостерігається.

Курйозною ситуацією він назвав підвищений попит з боку водіїв, які побоювалися заливати "алкогольний" бензин, на звільнені від біоетанолу бензини А-98 та А-100, що призвело до їхнього тимчасового дефіциту на АЗК. Куюн пояснив, що цей "екзотичний" високооктановий бензин розрахований на певні авто, погано зберігається, тому його возять малими партіями.

Він додав, що 5% біоетанолу, яким фактично заміняють неекологічні добавки для підвищення ефективності пального, не несе загрози роботі двигуна, а все залежить від технологічної культури, як мережі підготували інфраструктуру.

Для порівняння він навів приклад вже багаторічного продажу однією з мереж (БРСМ – ЕР) спиртового бензину з набагато більшим вмістом спирту – Е30 і вище, зазначивши, що таке альтернативне паливо не дуже популярне, але на нього все одно зберігається попит.

Як повідомлялося, обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 з 1 травня передбачено законом №3769-IX від 4 червня 2024 року (за винятком пального для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів).

Власник та гендиректор групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel) у бліц-інтерв'ю "Енергореформі" зазначив, що велика частина товарного бензину з біоетанолом постачатиметься вже готовою продукцією з європейських НПЗ, а українська інфраструктура поки що для цього недостатньо розвинена.

Зі свого боку СЕО групи компаній "OKKO" Василь Даниляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" запевнив, що жодного колапсу на АЗС з 1 травня у зв’язку з вимогою додавання 5% біоетанолу до бензинів не буде. Він також вказав, що спочатку АЗК завозитимуть готовий нафтопродукт з біоетанолом, а потім, "крок за кроком, всі оператори будуть самі це робити". 

На думку Сергія Куюна, водіям необхідно утриматися від заправляння своїх авто на АЗК з відверто демпінговими цінами та на так званих "бочках", оскільки є сумніви щодо забезпечення якості пального Е5. Експерт пояснив, що через гігроскопічність біоетанолу, що з часом може призвести до розшарування пального на спирт, воду та низькооктановий бензин, треба зачистити резервуари на нафтобазах і АЗС, бензовози, а також в подальшому постійно моніторити, використовуючи спеціальні маркери води.

"У великих мережах ця робота тривала останній місяць мінімум. Створено штаби оперативного регування на різні ситуації. Тобто без уваги жодне питання не залишиться. Чесно, не знаю, що роблять так звані економ-мережі та інші периферійні гравці", – зазначив директор А-95.

АЗК на 1 травня зберегли і продовжують зберігати ціну на пальне. Бензин з додаванням 5% біоетанолу в чеках маркується Е5.

Теги: #бензин #азк #біоетанол

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