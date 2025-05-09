Інтерфакс-Україна
Економіка
10:24 09.05.2025

Україна та ЄС ще не розпочали переговори щодо торгівлі за ст.29 DCFTA – Стефанішина

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Україна та ЄС ще не розпочали переговори щодо торгівлі за ст.29 DCFTA – Стефанішина

Переговори про внесення змін до ст.29 угоди України та Європейського Союзу про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ, DCFTA) у зв’язку із завершенням 5 червня цього року дії автономних торговельних заходів (ATM англ.), введених ЄС для підтримки українського експорту після початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році, ще не розпочалися.

"Наразі ми навіть не розпочали перемовини по 29-й статті угоди", – повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах 17-го щорічного Київського безпекового форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Це не здійснено у зв'язку з тим, що Європейська Комісія не має переговірника з їхньої сторони", – додала Стефанішина.

За її словами, поки мало що можна сказати щодо остаточних змін у торгівлі з ЄС після 5 червня, однак це не буде повне повернення до режиму торгівлі, який був до введення в дію АТМ.

Як повідомлялося, за результатами 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня сторони оголосили, що до періоду внесення змін в ст.29 угоди DCFTA можуть бути введені проміжні рішення.

"Україна очікує якнайшвидшого перегляду ПВЗВТ відповідно до ст.29 (4), а також напрацювання проміжних рішень у зв'язку із закінченням терміну дії автономних торговельних заходів (АТM)", --йшлося у документі, опублікованому тоді на сайті ЄС.

Перші ATM набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували: 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го.

Українська аграрії занепокоєні поверненням після 5 червня 2025 року торгівлі з ЄС на поточні норми ст.29 DCFTA, які встановлюють дуже низькі квоти на експорт окремих видів аграрної продукції. Так само може бути повернено квоту на експорт 100 тис. тон біоетанолу, тому ведуться переговори щодо можливості збільшення цих квот, але є побоювання, що до 5 червня залишилося занадто мало часу для практичного оформлення цього рішення.

Водночас щодо продукції ГМК в Євросоюзі розглядалася пропозиція залишити пільговий режим імпорту з України у випадку скасування ATM, і Європарламент 8 травня цьоріч підтримав таке рішення, що фактично дозволяє продовжити чинний режим торгівлі сталлю й після 5 червня.

Теги: #ksf #переговори #ksf2025 #dcfta

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