Інтерфакс-Україна
Економіка
13:10 08.05.2025

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

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Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

"Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, цей транш є частиною справедливого та послідовного підходу: "Агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю".

Теги: #era #євросоюз #транш

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