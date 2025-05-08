Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

"Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, цей транш є частиною справедливого та послідовного підходу: "Агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю".