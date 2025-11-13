Зеленський про EUR5,9 млрд від ЄС: Механізм ERA Loans вже змушує Росію платити за свою агресію

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський прокоментував отримання від Єврокомісії (ЄК) EUR5,9 млрд за рахунок українського фонду й механізму ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) - ініціативи країн G7 і ЄС, зазначивши, що ці фінансові інструменти вже змушують РФ "платити за свою агресію".

"Сьогодні є важливе рішення на підтримку нашої країни з боку партнерів. Україна отримала €5,9 млрд від Європейського Союзу в межах ERA Loans та Ukraine Facility. Дякую! Важливо, що механізм ERA Loans профінансований із прибутків від заморожених російських активів, і це вже змушує Росію платити за свою агресію. Тільки тиск може спрацювати задля миру, і тому маємо посилювати роботу над використанням російських активів. Дуже розраховуємо на оперативне політичне рішення щодо репараційного кредиту та повного використання цих коштів на захист України", - написав він у телеграмі.

Президент подякував президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн за лідерство й підтримку України.

Як повідомлялось з посиланням на голову ЄК Урсулу фон дер Ляєн, ЄК у четвер виділить Україні близько EUR6 млрд за рахунок українського фонду й механізму ERA. Виступаючи на пленарній сесії Європарламенту в Брюсселі, вона привітала "зобов’язання Європейської ради покрити фінансові потреби України протягом наступних двох років".