Інтерфакс-Україна
Події
12:34 13.11.2025

Зеленський про EUR5,9 млрд від ЄС: Механізм ERA Loans вже змушує Росію платити за свою агресію

1 хв читати
Зеленський про EUR5,9 млрд від ЄС: Механізм ERA Loans вже змушує Росію платити за свою агресію
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський прокоментував отримання від Єврокомісії (ЄК) EUR5,9 млрд за рахунок українського фонду й механізму ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) - ініціативи країн G7 і ЄС, зазначивши, що ці фінансові інструменти вже змушують РФ "платити за свою агресію".

"Сьогодні є важливе рішення на підтримку нашої країни з боку партнерів. Україна отримала €5,9 млрд від Європейського Союзу в межах ERA Loans та Ukraine Facility. Дякую! Важливо, що механізм ERA Loans профінансований із прибутків від заморожених російських активів, і це вже змушує Росію платити за свою агресію. Тільки тиск може спрацювати задля миру, і тому маємо посилювати роботу над використанням російських активів. Дуже розраховуємо на оперативне політичне рішення щодо репараційного кредиту та повного використання цих коштів на захист України", - написав він у телеграмі.

Президент подякував президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн за лідерство й підтримку України.

Як повідомлялось з посиланням на голову ЄК Урсулу фон дер Ляєн, ЄК у четвер виділить Україні близько EUR6 млрд за рахунок українського фонду й механізму ERA. Виступаючи на пленарній сесії Європарламенту в Брюсселі, вона привітала "зобов’язання Європейської ради покрити фінансові потреби України протягом наступних двох років".

Теги: #era

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 13.11.2025
Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із військовим командуванням кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

Родина з двома дітьми постраждала на Київщині через вибух зарядного пристрою

Зеленський обговорив із Мерцом запуск експортного офісу для української зброї в Берліні

Керівнику ГО повідомили про нові підозри у справі про "дрони за 1,4 млн грн"

В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Зеленський обговорив із військовими на Запоріжжі активізацію штурмових дій окупантів

Правоохоронці спільно з колегами з Литви затримали бойовика РФ, який під виглядом біженця намагався втекти до ЄС

Разумков: Рада має заслухати Свириденко та Шмигаля через справу корупції в енергетиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА