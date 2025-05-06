Інтерфакс-Україна
Економіка
11:13 06.05.2025

Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

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Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Станом на ранок вівторка внаслідок несприятливих погодних умов залишались знеструмленими повністю або частково 11 населених пунктів у двох областях.

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Бригади обленерго планують заживити всіх споживачів до кінця поточної доби", - повідомили в НЕК "Укренерго".

Як пояснив системний оператор, погіршення погоди також зумовило зростання споживання електроенергії. Зокрема сьогодні, 6 травня, станом на 9:30, його рівень був на 3,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок.

"Причина - хмарна погода та опади у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. А також — похолодання у частині регіонів України", - констатували в НЕК.

Своєю чергою 5 травня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 2 травня.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", - зазначили в "Укренерго".

 

Теги: #укренерго #енергетика

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