Інтерфакс-Україна
Економіка
19:47 05.05.2025

ПУМБ у I кв.-2025 знизив чистий прибуток на 27,2% – до 1,55 млрд грн

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ПУМБ у I кв.-2025 знизив чистий прибуток на 27,2% – до 1,55 млрд грн

Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ) у січні-березні 2025 року отримав 1,55 млрд грн чистого прибутку, що на 27,2%, або 0,58 млрд грн менше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Згідно зі звітністю банку, прибуток до оподаткування у першому кварталі 2025 року склав 2,07 млрд грн, що на 27,2%, або 0,77 млрд грн менше, ніж у відповідному періоді 2024 року.

Чистий процентний дохід ПУМБУ за звітний період зріс на 11,5%, або на 0,41 млрд грн – до 3,96 млрд грн, чистий комісійний дохід – на 2,9%, до 0,53 млрд грн, тоді як чистий прибуток від операцій з інвалютою зменшився на 8,2% – до 0,20 млрд грн.

В той же час збиток від зменшення корисності у першому кварталі цього року склав 0,26 млрд грн проти прибутку 0,36 млрд грн за відповідний період минулого року, а операційні витрати банку збільшились на 30,2% – до 2,4 млрд грн.

Серед іншого зазначається, що окрім витрат на утримання програмного забезпечення, які включаються до операційних витрат, також за три перші місяці 2025 року банку були надані послуги з розробки та підтримки програмного забезпечення пов’язаною особою на суму 381 млн грн, які були визнані нематеріальним активом, порівняно із 190 млн грн за три місяці 2024 року.

Загальні активи ПУМБ з початку року знизились на 3,3%, або 6,16 млрд грн – до 180,43 млрд грн, загальна сума зобов'язань – на 4,5%, або 7,36 млрд грн – до 157,0 млрд грн.

Водночас власний капітал банку збільшився на 5,1%, або 1,2 млрд грн – до 23,4 млрд грн, з нього нерозподілений прибуток досяг 13,09 млрд грн.

Зазначається, що 30 квітня збори акціонерів прийняли рішення про спрямування з 3,94 млрд грн чистого прибутку за 2024 рік 197,12 млн грн до резервного фонду, а решту залишити нерозподіленим.

За даними Нацбанку України, на початок 2025 року за розміром загальних активів ПУМБ посідав 6-те місце (186,5 млрд грн) серед 61-го банку, що діяли в країні.

Теги: #прибуток #пумб

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