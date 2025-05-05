Інтерфакс-Україна
Економіка
16:39 05.05.2025

Україна та УКДР уклали меморандум щодо координації співпраці з Республікою Корея - Мінекономіки

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Україна та УКДР уклали меморандум щодо координації співпраці з Республікою Корея - Мінекономіки

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев та голова правління Українсько-Корейської Ділової ради (УКДР) 2 травня підписали меморандум щодо координації співпраці між Україною та Республікою Корея, повідомило Міністерство економіки України у понеділок.

"Підписання сьогоднішнього меморандуму – важливий етап для координації нашої співпраці з Республікою Корея за принципом "єдиного вікна". Ми хочемо сформувати довгострокову інституційну співпрацю через УКДР, максимально розвивати її, а також інтегрувати у стратегічні державні ініціативи корейський приватний сектор. Міжурядове партнерство між Україною та Республікою Корея дозволяє залучати кредитні кошти корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) в економіку України", - процитувало міністерство Соболева.

Заступник міністра нагадав, що торік була підписана рамкова п’ятирічна угода на $2,1 млрд на проєкти з відновлення України, яка дала старт практичній реалізації наших домовленостей, проте Україна все одно зацікавлена в розширенні співробітництва.

Меморандум передбачає максимальне сприяння економічному розвитку та зміцненню відносин між Україною та Республікою Корея. Йдеться про формування сприятливого клімату для залучення інвесторів, налагодження прямих контактів між бізнесами, урядовими установами та науковими організаціями країн, створення єдиної платформи для координації співпраці між Україною та Республікою Корея.

Наголошується, що сторони домовилися про співробітництво у сфері сприяння залученню інвестицій у ключові галузі економіки, зокрема, промисловість, інфраструктуру, аграрний та енергетичний сектори; підтримку корейських компаній у виході на ринок України і українських на ринок Республіки Корея; впровадження інноваційних технологій у виробництво та управління; розвиток спільних проєктів у стратегічно важливих галузях та сферах цифровізації, штучного інтелекту, зеленої енергетики.

Узгоджено також підтримку збільшення обсягів двосторонньої торгівлі через полегшення доступу до ринків обох країн; забезпечення логістичної підтримки та створення умов для експорту та імпорту товарів; підтримку спільних дослідницьких проєктів і наукових конференцій; підтримка спільних проєктів малого та середнього підприємництва з фокусом на інноваційні підходи та сталий розвиток; організація бізнес-форумів і ділових зустрічей для розширення мережевих контактів.

Найближчим часом Мінекономіки України спільно з УКДР має зібрати повний перелік проєктів, які можуть бути реалізовані у співпраці між країнами, як у співпраці з EDCF, так і поза нею, зокрема, у приватному секторі. Сторони домовилися спільно контролювати реалізацію кожної ініціативи.

Крім того, планується також створення дашборду з найбільш перспективними проєктами та розробка дорожньої карти за ключовими напрямами взаємодії.

Теги: #меморандум #мінекономіки #укдр

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