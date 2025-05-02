Експорт агропродукції у квітні скоротився на 23,4%, ріст продемонстрували тільки рослинні олії - УКАБ

Україна у квітні 2025 року експортувала 4,1 млн тонн агропродукції, що на 23,4% менше аналогічного показника попереднього місяця, повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу.

"Така динаміка скорочення експорту є типовою для цього сезону. Переважна кількість вирощеної продукції вже експортована, залишаються незначні обсяги для експорту", - пояснили аналітики.

Експерти зауважили, що майже всі групи товарів у квітні 2025 року демонструють падіння обсягів експорту. Виняток становлять лише рослинні олії, обсяги експорту яких зростають. Це пов’язано з нетиповою ситуацію на українському ринку соняшникової олії, обсяги виробництва якої цього року були розтягнуті в часі.

За їх інформацією, у структурі експорту агропродукції у квітні 2025 року превалювали рослинні олії, яких було поставлено на зовнішні ринки 525,8 млн тонн, що на 6% більше, ніж місяцем раніше. При цьому на частку соняшникової олії припадав 91% обсягів експорту, соєвої - 9%.

Експорт зернових культур скоротився на 33% і склав 2,4 млн тонн, де на частку кукурудзи припало 65%, пшениці – 32%, ячменю – 2%; олійних культур – на 3% до 421,2 тис. тонн (соя – 78%, ріпак – 20% та льон – 1%), макухи після вилучення рослинних олій – на 14% до 423,0 тис. тонн (соняшникова - 73%, соєва - 27%), інших видів агропромислової продукції – на 2% до 357,0 тис. тонн.