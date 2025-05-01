Уряд скерував у держбюджет на дивіденди 30% прибутку "Нафтогазу" за 2024р., 50% - "Укргідроенерго" і 75% - ОГТСУ

Кабінет Міністрів розпорядився скерувати на дивіденди в держбюджет 30% з розмірів прибутку НАК "Нафтогаз України", 50% - ПрАТ "Укргідроенерго" і 75% - ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) за результатами діяльності у 2024 році.

Рішення уряду закріплено відповідно розпорядженнями №410-р, №406-р і №402-р від 29 квітня 2025 року, опублікованих на урядовому порталі.

"Затвердити (…) консолідований прибуток у сумі 37 млрд 906 млн 640,18 тис. грн згідно з консолідованою фінансовою звітністю НАК "Нафтогаз України" за 2024 рік, з якого прибуток, що належить акціонеру НАК "Нафтогаз України", становить 29 млрд 421 млн 763,674 тис. грн (…)", - вказано, зокрема, у розпорядженні №410-р.

Згідно з урядовим рішенням, 30% суми вказаного прибутку у сумі 8,826 млрд грн підлягають виплаті дивідендів до державного бюджету.

Ще 70% суми прибутку "Нафтогазу" у сумі 20,595 млрд грн Кабмін своїм документом скерував на виконання статутних цілей, зокрема 45% суми прибутку, що належить акціонеру НАК "Нафтогаз України", у сумі 13,239 млрд грн - на закупівлю імпортованого природного газу та фінансування заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025/26.

Своєю чергою уряд своїм розпорядженням №406 зобов'язав "Укргідроенерго" визначити розмір виплати дивідендів до держбюджету у розмірі 50% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. При цьому Кабмін залишив у розпорядженні компанії частину чистого прибутку у розмірі 25%, яку скерують на відновлення майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ.

Також Кабмін розпорядженням №402-р погодився з пропозицією Міністерства енергетики затвердити частину чистого прибутку за результатами діяльності ОГТСУ за 2024 рік у сумі 2,085 млрд грн у розмірі 75% чистого прибутку та його спрямування на виплату дивідендів.

Згідно з документами уряду, чистий прибуток НАК "Нафтогаз України" за результатами 2024 року склав 23,934 млрд грн.

Як раніше повідомлялося, чистий прибуток ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) за 2024 рік відповідно до фінансової звітності компанії – 2,8 млрд грн.

Своєю чергою, згідно з раніше затвердженим урядом Листом очікувань чистий прибуток на 2025 рік "Укргідроенерго" мав становити 9,559 млрд грн порівняно з 10,186 млрд грн у 2024 році.