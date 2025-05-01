АЗК зберегли ціни на пальне після введення з 1 травня бензину з 5% біоетанолу

Автозаправні комплекси (АЗК) зберегли ціну на пальне після введення норми обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину з октановим числом менше 98 з 1 травня, свідчать дані моніторингу низки мереж, проведені Енергореформою.

Згідно з ним, станом на ранок 1 травня ціни на бензин А-95 та А-95 преміальний залишаються такими, якими були зафіксовані 29 квітня.

Бензин з додаванням 5% біоетанолу в чеках маркується Е5.

Як повідомлялося, обов'язкове додавання до бензинів з октановим числом менше 98 з 1 травня передбачено законом №3769-IX від 4 червня 2024 року (за винятком пального для потреб Міноборони, Держрезерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів).

Власник та генеральний директор групи компаній "Параллель" Олександр Дубінін (мережа АЗК Parallel) у бліц-інтерв'ю "Енергореформі" зазначив, що ця вимога суттєво не вплине на ціну пального на АЗС.

"Бензин із 5% біоетанолу матиме дещо вищу собівартість, що може незначно вплинути на роздрібну ціну. Однак очікується, що підвищення буде мінімальним і, найімовірніше, не буде суттєво відчутним для споживача – особливо з урахуванням зниження світових цін на нафту", – пояснював він.

За його словами, велика частина товарного бензину з біоетанолом постачатиметься вже готовою продукцією з європейських НПЗ, а українська інфраструктура поки що для цього недостатньо розвинена.

Зі свого боку СЕО групи компаній "OKKO" Василь Даниляк запевнив, що жодного колапсу на АЗС з 1 травня у зв’язку з вимогою додавання 5% біоетанолу до бензинів не буде.

"Не буде жодного колапсу. Ми будемо спочатку завозити готовий нафтопродукт з біоетанолом, а потім, крок за кроком, всі оператори будуть самі це робити", – сказав Даниляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, водіям необхідно утриматися від заправляння своїх авто на АЗК з відверто демпінговими цінами та на так званих "бочках", оскільки є сумніви щодо забезпечення якості пального з вимогою обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензину.

Експерт пояснив, що через гігроскопічність біоетанолу, що з часом може призвести до розшарування пального на спирт, воду та низькооктановий бензин, треба зачистити резервуари на нафтобазах і АЗС, бензовози, а також в подальшому постійно моніторити, використовуючи спеціальні маркери води.

"У великих мережах ця робота тривала останній місяць мінімум. Створено штаби оперативного регування на різні ситуації. Тобто без уваги жодне питання не залишиться. Чесно, не знаю, що роблять так звані економ-мережі та інші периферійні гравці", – зазначив директор А-95.