Інтерфакс-Україна
Економіка
18:48 30.04.2025

Єврокомісія підтвердила відповідність законодавства України нормам ЄС у підприємництві та промисловій політиці - Мінекономіки

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Єврокомісія підтвердила відповідність законодавства України нормам ЄС у підприємництві та промисловій політиці - Мінекономіки

Європейська комісія провела скринінг та позитивно оцінила відповідність українського законодавства нормам Європейського Союзу за розділом 20 – "підприємництво та промислова політика", повідомило Міністерство економіки в середу.

Згідно з опублікованою інформацією, зустріч відбулась 28–29 квітня у Брюсселі. Онлайн в зустрічі брала участь голова української делегації та головний переговірник Ольга Стефанішина. Напрацювання України щодо адаптації законодавства до норм ЄС презентували заступники міністра економіки Тетяна Бережна та Андрій Телюпа, заступник директора департаменту регуляторної політики та підприємництва Мінекономіки Олександр Васильчук, а також представники Міносвіти, Державного космічного агентства України, Держслужби геології та надр України, Мінрозвитку громад та територій та Мінстратегпрому.

"Ми представили практичні інструменти підтримки бізнесу і розвитку промисловості: програму "Доступні кредити 5-7-9%", гранти для створення і розвитку переробних підприємств, рішення для модернізації виробництва та запровадження Smart Specialisation у регіонах. Європейська Комісія позитивно оцінила системність наших підходів, реальні результати вже діючих програм і прогрес України в адаптації політик до стандартів ЄС", - наводяться слова Телюпи в повідомленні міністерства.

В органі зазначили, що підготовка до скринінгу тривала кілька місяців і включала взаємодію між структурними підрозділами Мінекономіки, профільними органами державної влади та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Під час сесій команда Мінекономіки презентувала прогрес у напрямку розвитку промислової політики (модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації), підтримці МСБ (участь у програмі Єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування), та розвитку легкої промисловості.

Також в Мінекономіки запевнили, що є прорив у напрямку корпоративної сталості і відповідальності бізнесу (гармонізація політик із євростандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку), дерегуляції і цифровізації (спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу), розвитку соцекономіки, а також відновлення сталеливарної промисловості.

Наголошується, що Єврокомісія відзначила високий рівень підготовки української делегації. Серед питань, які потребують додаткової уваги, було виділено передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).

"Позитивний результат скринінгу – важливий крок у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу. Ми продовжимо роботу над адаптацією законодавства до права ЄС, впровадженням європейських підходів у сфері підтримки бізнесу і промисловості та реалізацією пріоритетних реформ", – додав Телюпа.

Теги: #єврокомісія #мінекономіки

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