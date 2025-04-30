Україна за 9 міс. 2024/25 МР експортувала 35 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 30 квітня експортувала 35,093 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 2,269 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 29 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 40,711 млн тонн.

При цьому з початку поточного сезону експортовано 13,873 млн тонн пшениці (в 2023/24 МР – 15,55 млн тонн), 2,264 млн тонн ячменю (2,181 млн тонн), 10,8 тис. тонн жита (1,2 тис. тонн) й 18,437 млн тонн кукурудзи (22,502 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 30 квітня оцінюється в 58,4 тис. тонн (у 2023/24 МР – 86 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 54,2 тис. тонн (81,3 тис. тонн).