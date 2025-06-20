Експорт зерна в 2024/25 МР перевищив 40 млн тонн

Україна станом на 20 червня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 40,04 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,668 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно із повідомленням, станом на 21 червня минулого року загальний показник відвантажень оцінювався в 49,54 млн тонн, у тому числі 2,608 млн тонн у червні.

При цьому, з початку поточного сезону експортовано пшениці – 15,566 млн тонн (у 2023/2024 МР – 18,123 млн тонн), ячменю – 2,314 млн тонн (2,461 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1,6 тис. тонн), кукурудзи – 21,565 млн тонн (28,416 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 20 червня оцінюється в 68,7 тис. тонн (у 2023/2024 МР – 96,7 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 61,2 тис. тонн (91,3 тис. тонн).