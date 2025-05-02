Експорт зерна з початку 2024/25 МР відстає на 6 млн тонн від минулорічного - Мінагрополітики

Україна станом на 2 травня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 35,341 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 119 тис. тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики України з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 3 травня минулого року загальний показник відвантажень оцінювався в 41,607 млн тонн, в тому числі 242 тис. тонн - в травні.

При цьому, з початку поточного сезону експортовано пшениці – 13,913 млн тонн (у 2023/24 МР – 15,848 млн тонн), ячменю – 2,264 млн тонн (2,205 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1,2 тис. тонн), кукурудзи – 18,644 млн тонн (23,074 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 2 травня оцінюється в 58,7 тис. тонн (у 2023/24 МР – 87,1 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 54,5 тис. тонн (82,4 тис. тонн).