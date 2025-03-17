Інтерфакс-Україна

Економіка

17:38 17.03.2025

Україна з початку 2024/25 МР експортувала понад 31 млн тонн зерна - Мінагрополітики

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Україна з початку 2024/25 МР експортувала понад 31 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна станом на 12 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 31,022 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,839 млн тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби України.

Згідно повідомлення, станом на 20 березня минулого року загальний показник відвантажень становив 32,851 млн тонн, у тому числі в березні – 3,181 млн тонн.

При цьому у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 12,509 млн тонн (у березні – 526 тис. тонн), ячменю – 2,192 млн тонн (48 тис. тонн), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 15,839 млн тонн (1,259 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 17 березня оцінюється в 51 тис. тонн (у березні – 2,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 47,1 тис. тонн (2,4 тис. тонн).

Теги: #мінагрополітики #експорт_зерна

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