Економіка

16:36 24.02.2025

Темпи експорту зерна в лютому-2025 почали відставати від минулорічних - Мінагорполітики

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Темпи експорту зерна в лютому-2025 почали відставати від минулорічних - Мінагорполітики

Україна станом на 24 лютого від початку 2024-2025 маркетингового року (МГ, липень-червень) експортувала 28,429 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 2,738 млн тонн відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики з посиланням на дані Державної миної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 26 лютого 2024 року загальний показник відвантажень становив 28,579 млн тонн, у тому числі в лютому – 4,703 млн тонн.

При цьому від початку поточного сезону експортовано пшениці 11,743 млн тонн (у 2023/24 МР – 11,266 млн тонн), ячменю – 2,113 млн тонн (1,596 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи – 14,133 млн тонн (15,439 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна від початку сезону станом на 24 лютого 2025 року оцінюється в 46,4 тис. тонн (у 2023/24 МР – 73 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 42,9 тис. тонн (69,3 тис. тонн).

Теги: #мінагрополітики #експорт_зерна

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