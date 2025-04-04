Інтерфакс-Україна

Економіка

13:55 04.04.2025

Україна в 2024/2025 МР експортувала понад 33 млн тонн зерна

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Україна в 2024/2025 МР експортувала понад 33 млн тонн зерна

Україна станом на 4 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року експортувала 33,017 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 232 тис. тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на Державну митну службу.

Згідно із повідомленням, станом на 5 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 36,028 млн тонн.

При цьому, у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 13,254 млн тонн (у квітні – 141 тис. тонн), ячменю – 2,206 млн тонн (0), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 17,061 млн тонн (90 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 4 квітня оцінюється в 54,1 тис. тонн (у квітні – 0,7 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 50,2 тис. тонн (0,6 тис. тонн).

Теги: #мінагрополітики #експорт_зерна

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