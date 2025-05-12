Експорт зерна із початку 2024/25 МР досяг 36,4 млн тонн - Мінагрополітики

Україна станом на 12 травня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 36,396 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,174 млн тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, станом на 13 травня минулого року загальний показник відвантажень становив 43,206 млн тонн, зокрема у травні – 1,847 млн тонн.

При цьому у розрізі культур із початку поточного сезону експортовано пшениці – 14,282 млн тонн (у травні – 388 тис. тонн), ячменю – 2,283 млн тонн (19 тис. тонн), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 19,308 млн тонн (763 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 12 травня оцінюється в 60,3 тис. тонн (у травні – 1,7 тис. тонн), зокрема пшеничного – 56,1 тис. тонн (1,7 тис. тонн).