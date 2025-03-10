Експорт зерна за першу декаду березня перевищив 1 млн тонн - Мінагрополітики

Україна станом на 10 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 30,169 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,051 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно із повідомленням, станом на 13 березня минулого року загальний показник відвантажень становив 31,887 млн тонн, у тому числі у березні – 2,217 млн тонн.

При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці – 12,319 млн тонн (у 2023/24 МР – 12,761 млн тонн), ячменю – 2,136 млн тонн (1,782 млн тонн), жита – 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи – 15,269 млн тонн (17,059 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 10 березня оцінюється в 49,6 тис. тонн (у 2023/2024 МР – 75,7 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 45,8 тис. тонн (71,9 тис. тонн).