Підвищення окладів педпрацівникам потребуватиме значних видатків, що під час воєнного стану проблематично - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в запит на петицію заявляє, що підвищення посадових окладів педагогічним працівникам потребуватиме значних видатків, що під час воєнного стану проблематично.

"Зазначене підвищення (розміру посадового окладу - ІФ-У) потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

В той же час, прем'єр додав, що уряд здійснює кроки для поступового підвищення оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності, зокрема нагадав, що з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам встановлено щомісячну доплату у розмірі 1,3 тис. грн, а з 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, - у розмірі 2,6 тис. грн.

Як повідомлялося, петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітну плату педагогічним працівникам (збільшити зарплату до рівня Європейських держав - $ 1000-1500) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.